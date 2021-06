Gazdaság

Energiahivatal: Európa legalacsonyabb energiaáraival számolhatnak a magyar lakossági fogyasztók

A magyar lakossági fogyasztók továbbra is Európa legalacsonyabb energiaáraival kalkulálhatnak a végfelhasználói árinformációk szerint - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) májusi nemzetközi árösszehasonlító vizsgálata alapján pénteken az MTI-vel.



A hivatal vizsgálata 27 európai uniós főváros, valamint Belgrád és London adatait vetette össze. A MEKH nemzetközi sztenderdek alapján kidolgozott havi árösszehasonlítása az európai fővárosok villamosenergia- és földgáz árait mutatja be.



Eszerint a lakossági fogyasztók számára biztosított földgáz átlagárát tekintve Budapest továbbra is őrzi a vezető pozícióját, azaz a vizsgált fővárosok közül itt a legolcsóbb a földgáz, 2,81 eurócent kilowattóránként. A tendencia 2019 szeptembere óta töretlen, így az elmúlt 20 hónapban folyamatosan Budapesten volt a legkedvezőbb a lakossági gázár - emelte ki az energiahivatal.



A tájékoztatás szerint 2021 májusában a villamos energia lakossági átlagára Budapesten 10,40 eurócent volt kilowattóránként, ami a felmérésben szereplő fővárosok körében a második legalacsonyabb ár, míg az uniós fővárosok között a legolcsóbb.