Világgazdaság

Dízelbotrány: több százmillió euró kártérítést fizetnek a Volkswagen csoport volt vezetői a cégnek

A VW kártérítési követeléséről kötött peren kívüli megállapodás szerint 288 millió euró (100 milliárd forint) jár a cégnek. 2021.06.09 20:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rekord nagyságú összeget, csaknem 300 millió eurót fizet a Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányával okozott károk miatt a német autógyártó társaságnak Martin Winterkorn volt vezérigazgató és három társa - jelentették szerdán német hírportálok.



A VW kártérítési követeléséről kötött peren kívüli megállapodás szerint 288 millió euró (100 milliárd forint) jár a cégnek.



Martin Winterkorn 11,2 millió eurót fizet, Rupert Stadler, az Audi volt vezérigazgatója 4,1 millió eurót, Wolfgang Hatz, a Porsche volt vezérigazgatója 1,5 milliót, Stefan Knirsch, az Audi volt fejlesztési vezetője pedig egymillió eurót.



A fennmaradó mintegy 270 millió eurót az egykori beosztásukhoz kapcsolódó biztosítási konstrukciók - vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása (D&O )- révén fedezik.



Ez a D&O típusú biztosítások németországi történetének legnagyobb szabású megállapodása.



A megállapodás nem érinti a dízelbotrány miatt Winterkorn és más volt VW-vezetők ellen indított büntetőeljárásokat.



A volt vezérigazgató ellen például még 2019-ben emeltek vádat, az ügyészség szerint a törvényi kötelezettségek megszegésével szándékosan túl későn tájékoztatta a részvényeseket a dízelbotrányból fakadó milliárd eurós nagyságrendű költségekről, amivel törvénytelenül befolyásolta a társaság részvényének árfolyamát.



Rupert Stadlert a többi között csalással vádolják. A 2020-ban indított per vádirata szerint legkésőbb a VW dízelbotrányának kirobbanása révén, 2015 szeptemberében tudomást szerzett a dízelmotoroknál alkalmazott manipulációról, mégis utasítást adott az érintett gyártmányok forgalmazására, illetve nem akadályozta meg értékesítésüket.



A VW dízelbotránya 2015 szeptemberében kezdődött, amikor az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megvádolta a vállalatcsoportot, hogy olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű jármű kipufogógáz-tisztító berendezésébe, amely érzékeli a mérés körülményeit. Az autó így a teszteken a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A VW elismerte a csalást. Az érintett csaknem 11 millió járműből 8,5 milliót az Európai Unióban adtak el.



A VW az autóipar legnagyobb szereplője, a csoporthoz tartozik a névadó Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a Porsche, a Seat és a Skoda, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.