Gazdaság

Az MVM-hez kerülnek szeptember 1-jével az ELMŰ-ÉMÁSZ lakossági ügyfelei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t jelölte ki, hogy 2021. szeptember 1-jétől biztosítsa a villamosenergia-ellátást az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleinek - közölte a MEKH és MVM az MTI-vel pénteken.



A MEKH közleménye szerint Horváth Péter János, a MEKH elnöke hangsúlyozta, hogy a hivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fogyasztók villamosenergia-ellátása az átadás-átvétel során is folyamatos legyen.



A közlemény szerint az érintett egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek ellátására kiírt pályázati felhívásra az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nyújtott be érvényes ajánlatot.



Horváth Péter János, a MEKH elnöke hangsúlyozta, hogy a felhívásra beérkező ajánlatot a hivatal átfogóan és minden részletre kiterjedően értékelte és megállapította, hogy az átvevő a beadványaiban hitelt érdemlő módon bemutatta az átvétellel érintett felhasználók ellátásához szükséges források rendelkezésre állását, valamint az ellátásbiztonság követelményeinek való megfelelőséget.



A szolgáltatóváltás a tényleges villamosenergia-ellátást nem érinti.



Az átadó ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. köteles az átadásról az átvétellel érintett felhasználókat legkésőbb 2021. augusztus 1-ig tájékoztatni. Az átvevő MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2021. augusztus 15-ig köteles tájékoztatni az érintett felhasználókat. A szolgáltatóváltással kapcsolatos egyéb teendőkről az átadó és átvevő szolgáltatók részletesen tájékoztatják az ügyfeleiket - közölte a hivatal.



Az MVM közleménye szerint az MVM Next az érintett ügyfelek ellátását az ellátásbiztonságot és az üzletfolytonos kiszolgálást szem előtt tartva változatlan fogyasztói árral és feltételekkel kívánja biztosítani. Az ügyfeleknek egyelőre nincsen teendőjük.



"Büszkeséggel tölt el minket, hogy a MEKH határozatában Magyarország piacvezető energiakereskedőjét, az MVM Nextet jelölte ki annak érdekében, hogy ősztől ellássa a mintegy 2,2 millió érintett ügyfelet Budapesten, valamint Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, illetve Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye egyes részein - idézi a közlemény Kóbor Györgyöt, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatóját.



Szerinte ezzel az MVM Csoport újabb fontos mérföldkőhöz érkezik stratégiája megvalósításában, hiszen hazai és nemzetközi földgáz- és villamosenergia-ügyfélportfóliója az év végére már meghaladja a 8 milliót.



Az MVM Next közel 4,2 millió ügyfél ellátást biztosítja jelenleg, teljes körű, országos földgáz- és villamosenergia egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezik - áll a közleményben.



Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. februárban jelentette be, hogy befejezi a villamos energia egyetemes szolgáltatását, a vele versenypiaci szerződésben álló ügyfelekre a szolgáltatóváltás nem vonatkozik, számukra a vállalat biztosítja változatlanul a villamosenergia-szolgáltatást.

Az egyetemes szolgáltatási engedély visszaadását követően a villamos energia hálózat fenntartója és üzemeltetője Budapesten és Pest megye legnagyobb részén továbbra is az Elmű Hálózati Kft. lesz. Így a cégcsoport marad az áramhálózat üzemeltetője, garantálja a biztonságos és magas színvonalú villamosenergia-ellátást, fejleszti és karbantartja hálózatát. Emellett feladata a többi között a mérőórák felszerelése, cseréje, ellenőrzése és szükség szerint helyszíni leolvasása is - jelezte a vállalatcsoport akkor.



A ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport az E.ON Hungária Csoport tagja.