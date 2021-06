Gazdaság

Sportfogadás-tippek reklámjait vizsgálja a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított a Sport&Tip sportfogadás-tanácsadó oldal működtetőjével, a One Billion Kft.-vel szemben, ugyanis a cég vélhetően megtévesztően hirdeti a szolgáltatást - közölte a GVH az MTI-vel pénteken.



A versenyhatóság szerint a sportfogadás-tanácsadó szolgáltatás reklámjai több szempontból is a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmába ütközhettek. A sportfogadások piaca felélénkülhet a közelgő labdarúgó Európa-bajnokság kapcsán, így az ehhez kötődő, kifogásolható gyakorlat az elkövetkező időszakban különösen sok fogyasztót érinthet.



Mint írták, a cég sportfogadási tippeket ad pénzért, azonban weboldalán, illetve reklámjaiban valószínűleg nem nyújt valós képet a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól. A honlap, illetve a hirdetések ugyanis megtéveszthették a fogyasztókat a tippekre történő előfizetéstől várható eredményekről és előnyökről, illetve annak kockázatáról.



A vizsgálat kiterjed a szolgáltatás vélhetően burkolt influencer-reklámjaira is: a sportfogadás-tippeket ugyanis valószínűsíthetően több, nagy számú követőtáborral rendelkező hazai véleményvezér is anélkül reklámozta, hogy posztjaikban elfogadható módon feltüntették volna a közzétételért kapott ellenszolgáltatást. A jogszabályi elvárások alapján az ilyen esetekben a hirdető és az influencer közötti üzleti kapcsolatot jól észlelhetően, hangsúlyosan, egyértelműen és közérthetően a fogyasztók tudomására kell hozni. A versenyhatóság szintén vizsgálja, hogy a véleményvezérek posztjai megtéveszthették-e a fogyasztókat a szolgáltatástól várható előnyök, illetve a használatával összefüggő kockázatok kapcsán.



A hirdetések emellett valószínűsíthetően megalapozatlanul hirdették a cég, illetve a szolgáltatás piacelsőségét.



Közölték, a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam 3 hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.