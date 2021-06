Energia

Szijjártó: megszületett az elvi megállapodás a Gazprommal a hosszútávú gázszállításról

Elvi egyezség jött létre arról, hogy októbertől életbe léphet az új hosszútávú magyar-orosz gázvásárlási megállapodás - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek, miután a Szentpétervári Nemzetközi Fórum alkalmából találkozott Alekszej Millerre, a Gazprom vezérigazgatójával.



"A szándékunk az, hogy 15 eszendőre szóljon az új megállapodás, rugalmas árképzéssel" - mondta a politikus.



Emlékeztetett rá, hogy a most érvényben lévő hosszútávú gázvásárlási megállapodás szeptember végén lejár. Hangsúlyozta, hogy az új megállapodás hosszú távon biztosítja majd a földgázellátás biztonságát, az árról még tárgyalni kell, de az orosz fél ezzel kapcsolatban is ígéretet tett a konstruktivitásra.



"Azt tudom mondani, hogy mindeddig azok a megállapodások, amelyeket a Gazprom vezetőjével kötöttem, teljes mértékben teljesültek. Tehát most sem kell, hogy legyen efelől kétségünk" - nyilatkozott Szijjártó.



A miniszter szerint október 1-jéig elkészül az a csővezeték, amely már az idén lehetővé teszi nagy mennyiségű gáz fogadását a szerb-magyar határon. Az ehhez szükséges szerb oldali beruházások gyakorlatilag befejeződtek. A feladat ezután az energiavállalatoké, hogy a gyakorlati kérdéseket is megtárgyalják.



Szijjártó Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazatójával az új paksi atomerőmű beruházás felgyorsításáról tárgyalt. Erről elmondta: a felek értékelése szerint szeptember végére minden adott lesz ahhoz, hogy a második fázisba léphessen az építkezés, ugyanis ekkor jár le a határideje annak, hogy az atomenergia-hivatal válaszoljon a létesítési engedélykérelemre.



A miniszter úgy vélekedett, hogy jövőre már az első betonelemek elhelyezése is megtörténhet. Hozzátette, hogy Fehéroroszországban a Roszatom gyakorlatilag befejezte ottani beruházását, ezért a térségben lévő összes kapacitását Magyarországra tudja koncentrálni.



Kitért rá, hogy Pakson már készen áll az a transzformátorállomás, amely biztosítja az energiát az építési- szerelési munkálatokhoz és a fővállalkozó irodaháza is hamarosan használatba vehető. Így a felvonulási épületek, a valós építkezés elkezdéséhez szükséges feltételek hamarosan adottak lesznek.



"Mi pedig már tárgyalunk a környező országokkal arról, hogy az új atomerőmű-blokkok megépítése után jelentkező villamosenergia-kínálatot hova tudjuk értékesíteni. Magyarország számára óriási erőt fog jelenteni, hogy lehetőségei a villamosenergia-export terén jelentős mértékben meg fognak nőni, túl azon, hogy a 2030-ra, majd a 2050-re vállalt klímacélokat is reálisan teljesíteni tudjuk így" - mondta.