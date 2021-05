Koronavírus-járvány

Mabisz: nem kizáró ok az életbiztosításoknál a koronavírus elleni védőoltás

Az élet- és egészségbiztosítási termékekben a koronavírus elleni vagy az egyéb oltásokhoz kapcsolódó, azokból eredő biztosítási események nem kizárt kockázatok. 2021.05.19 16:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyarországi biztosítótársaságok életbiztosításainál nem kizáró ok a koronavírus elleni védőoltás - tájékoztatta a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerdai közleményében az MTI-t.



A szervezet felidézte, hogy híresztelések szerint a koronavírus ellen beoltottak más elbírálás alá esnek a biztosítóknál, illetve a biztosítók eleve nem biztosítanak semmilyen oltással kapcsolatos egészségkárosodást.



A Mabisz 13 tagjának tájékoztatása alapján a szövetség közölte: a biztosítók a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatban nem alkalmaznak megszorítást, az élet- és egészségbiztosítási termékekben a koronavírus elleni vagy az egyéb oltásokhoz kapcsolódó, azokból eredő biztosítási események nem kizárt kockázatok.



Egyetlen biztosító válaszában sem volt arra utaló megjegyzés, hogy a koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatban az adott életbiztosítási termék általános szerződési feltételei speciális, kizárásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznának - hangsúlyozta a biztosítók szövetsége.



A Mabisz ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az egészségbiztosítási szerződéseknél több biztosító is hozott kifejezetten pozitív rendelkezéseket a koronavírus-megbetegedéssel kapcsolatos vállalásairól, például a várakozási idő rövidítéséről vagy a Covid-teszt térítéséről.



A szövetség közleményében emlékeztetett arra is: már tavaly decemberben jelezték, hogy a biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását, valamint a járványhelyzet idején több biztosító is az ügyfelek szempontjából kedvezően változtatott szerződéses gyakorlatán.