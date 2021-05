Gazdaság

Dunaferr: jogerős bírósági döntés szerint nem volt érvényes a május 6-ai közgyűlés

Magyarország legnagyobb kohászati vállalatának válsága több mint egy éve tart, a tulajdonlásáért harcol az orosz és az ukrán tulajdonos. 2021.05.13 20:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Győri Ítélőtábla jogerős döntésével hatályon kívül helyezte azt a végzést, amellyel a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága az ISD Dunaferr Zrt. közgyűlését május 6-ra összehívta - közölte az MTI-vel a Dunaferr, amely a döntést csütörtökön vette át.



Közleményükben jelezték, hogy az ítélőtábla a törvényszéket új eljárásra utasította, ahol vizsgálni kell a felek meghatalmazott ügyvédeinek képviseleti jogát.



Emlékeztettek arra, hogy a Dunaferr már több ügyben állította és bizonyította, hogy a többségi tulajdonos Steelhold Ltd. képviseletében "álképviselők" jártak és járnak el, akiknek nincs joguk a Dunaferr fő tulajdonosának képviseletére.



Magyarország legnagyobb kohászati vállalatának válsága több mint egy éve tart, a tulajdonlásáért harcol az orosz és az ukrán tulajdonos. A cég többségi tulajdonosa a Cipruson bejegyzett Steelhold Limited, amely a privatizáció óta tulajdonolja a Dunaferrt. A többségi tulajdonos cégben 25 százalék mínusz 1 szavazattal az ukrán Szergej Taruta, ugyanekkora részben az orosz Oleg Mkrtcsan, valamint 50 százalék+2 szavazatos többséggel az orosz állami Vnyesekonombank részesedik.



Az utóbbi időszakban a sajtó zilált viszonyokról számolt be a cégnél, amelyekhez egyebek között álképviselőkről, hamis meghatalmazásokról, fekete ruhás zsoldos csapatok gyárba történő bejutásának megakadályozásáról, illetve új, kazah háttérrel rendelkező, tőkeerős befektető megjelenéséről szóló információk adtak alapot.



Eközben a dolgozók hosszú hónapok óta két részletben kapják havi bérüket, a társaságnak szeptember 30-a óta nincs igazgatósága, illetve felügyelőbizottsága. A Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség vezető tisztviselőit kitiltották a gyár területéről, és azonnali hatállyal elbocsátották állásukból. A társaság helyzetét munkaügyi konfliktus is rontja, miután tavaly augusztusban Evgeny Tankhilevich cégvezető a Dunaferr nevében egyoldalúan felmondta a hatályos kollektív szerződést, amely február 14-ig élt, így azóta kollektív szerződése sincs a cégnek.



A folyamat legutóbbi állomása a cégbíróság által múlt csütörtökre összehívott közgyűlés volt, amelyre a meghívottakat a cégvezetés nem engedte be a gyárkapun, így azt az épület előtti parkolóban tartották meg. A közgyűlés után a cég menedzsmentje rögtön közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés, mert ők a cégbíróság végzését megfellebbezték, ugyanakkor a résztvevők mindegyike érvényesnek és eredményesnek tartotta.



A jelenlévők megtárgyalták a cégbíróság által előírt napirendi pontokat, amelyek a társaság törvényes működésének helyreállítására vonatkoztak, így új igazgatóságot, felügyelőbizottságot, cégvezetőt és könyvvizsgálót választottak, valamint módosították az alapszabályt is.



Az ISD Dunaferr társaságcsoport Magyarország meghatározó jelentőségű acélgyártó komplexuma, az ország egyik legnagyobb termelő vállalat együttese. Éves acéltermelő kapacitása mintegy 1,7 millió tonna.

A nyilvános cégadatok szerint a 4500 munkavállalót foglalkoztató ISD Dunaferr Zrt. 2018-ban 368 milliárd forint nettó árbevétel mellett 10,6 milliárd forint korrigált adózott eredményt ért el. A jogi problémák miatt a cégnek nincs sem 2019-es, sem 2020-as mérlege.