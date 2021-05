Légi közlekedés

Eddigi legnagyobb útvonalbővítését jelentette be a Wizz Air

A Wizz Air júliustól 32 új útvonalon 19 célországba indít járatokat Olaszországból, ezzel történetének legnagyobb útvonalbővítését hajtja végre - közölte a légitársaság az MTI-vel csütörtökön.



Az új vonalakon közlekedő gépek a Róma-Fiumicino nemzetközi repülőtérről szállnak föl, célállomásuk London-Luton, Liverpool, Eindhoven, Szófia, Tel-Aviv, Casablanca, Marrákes, Míkonosz, Szantorini, Korfu, Zákinthosz, Iráklion, Lárnaka, Fuerteventura, Tenerife, Sarm es-Sejk, Hurghada, Alexandria, Kharkiv, Pristina, Antalya, Bodrum, Keflavík, Marosvásárhely, Konstanca, Szatmárnémeti, Dubrovnik, Split, Faro, Nizza, Prága, Tallinn lesz - írták.



A fejlesztéssel több mint 100 munkahely létesül, közvetve pedig 1500-nál is több munkalehetőség keletkezhet - olvasható a közleményben. Hozzátették, hogy a Wizz Air továbbra is a hálózatfejlesztés híve, ezért a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.



A légitársaság az első járat indítása óta eltelt 17 évben 4 bázist nyitott, és 25 járatot működtetett Olaszországban, összesen több mint 40 millió utast kiszolgálva. A bővítést követően az ülőhelyek száma a kétszeresére nő, így évente már csaknem 4 millióan utazhatnak a Wizz Air olaszországi járatain - írták.



Korábbi tájékoztatásai alapján a Wizz Air már tavaly azzal számolt, hogy 2021 első felében konszolidálódhat a légi közlekedés, ezért a válság alatt is folytatta a fejlesztéseit. Januárban elindult a Wizz Air Abu Dhabi első járata, február elején Szarajevóban nyitottak új bázist, március elején Palermóban.



Egy éve a járvány kezdetekor az utasok több mint 90 százalékát elvesztették. Az áprilistól júniusig tartó negyedévben a korábbi több mint 10 millió utas helyett alig több mint 700 ezret szállítottak, az árbevétel 691 millió euróról 90 millió euróra esett. A szeptemberrel záruló üzleti fél évben 6,6 millió utassal 70 százalékos volt a forgalom mérséklődése, a bevétel 71 százalékkal 471 millió euróra csökkent. Az idén márciussal záruló üzleti év adatait júniusban közlik.