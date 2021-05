Élelmiszerbiztonság

A Nébih újraindította közétkeztetési programját

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a koronavírus-járványhelyzet enyhülésével, április közepétől, fokozatosan újraindította a Minőségvezérelt közétkeztetés programot - tájékoztatta a Nébih szerdán az MTI-t.



Kiemelték: a minősítések április 19-től első körben a bölcsődei, óvodai, valamint a munkahelyi konyhákon indultak újra.



Az auditorok eddigi tapasztalatai alapján a konyhák normál kapacitásra való visszaállása többnyire zökkenőmentesen zajlott - közölte a Nébih jelezve, hogy több helyen lecserélődött a személyzet és sokszor az élelmezésvezető személye is megváltozott.



Május 10-étől az élelmiszerbiztonsági, -higiéniai és -minőségi minősítések az általános iskolák felső tagozataiban és a középiskolákban is újraindultak a jelenléti oktatás megkezdésével párhozamosan - mutattak rá.



A Nébih felhívta a figyelmet arra, hogy a közétkeztetést érintő közbeszerzési pályázatoknál szeptembertől a szolgáltatóknak be kell nyújtania egy 3 évnél nem régebbi speciális minősítést. Szintén módosul a minősítési eredmények közzétételének rendje, megszűnik a "fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik" jelzéssel való megjelenítés lehetősége. Április 1-jét követően minden eredmény - ideértve a 80 százalék alatt teljesítő konyhákét is - pontosan, százalékban meghatározva kerül fel a hivatal honlapjára.