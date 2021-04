Turizmus

Újranyitja négy vidéki szállodáját a Danubius Hotels és az Ensana

Újranyitja a Danubius Hotels és az Ensana vidéki szállodáit, a belföldi forgalomban bízva négy vidéki szálloda ismét fogad vendégeket május 13-tól - közölte a szállodaüzemeltető az MTI-vel.



Májusban így a Danubius Hotel Bük és a balatonfüredi Danubius Hotel Marina mellett a gyógyszállókat üzemeltető Ensanához tartozó Ensana Thermal Hévíz és Ensana Thermal Sárvár nyit. Emellett továbbra is üzemel - hamarosan a szabadidős céllal érkező vendégek számára is - a győri Danubius Hotel Rába, a budapesti Danubius Hotel Helia, valamint az Ensana Thermal Margitsziget is.



Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója mérföldkőnek nevezte, hogy hosszas várakozás után ismét fogadhatnak majd szabadidős céllal érkező vendégeket, családokat. A belföldi vendégek elsősorban vidéki szállodáikban foglalnak, a határzárak miatt a külföldiekre továbbra sem számíthatnak, így újabb budapesti szállodákat nem tudnak megnyitni. Bíznak abban, hogy a későbbiekben fővárosi szállodákat is nyithatnak - tette hozzá.



Az MTI érdeklődésére közölte: a Danubius a 2019-es 45 milliárd forintos rekord bevételű éve után, 2020-ban további növekedésre számított. A márciusi, majd az őszi korlátozások drámaian csökkentették bevételeiket. Így a nyári fellendülés ellenére katasztrofális évet zártak, tavaly az éves forgalmunk 75 százalékkal lett kevesebb a tervezettnél.



Hozzátette: az idei első négy hónap alapján nagyon nehéz évük lesz. A nyáron a vidéki szállodáikban hasonlóan erős belföldi szezonra számítanak, mint tavaly, Budapesten azonban továbbra is kilátástalannak nevezte a helyzetet.



Kitért arra, hogy míg 2020-ra eredetileg azt tervezték, hogy a 3-4 évvel ezelőtt elkezdett, jelentős beruházási programot tovább folytatják, a pandémia kitörése után szinte mindegyiket leállították. Az év folyamán mindössze néhány kisebb fejlesztést fejeztek be. A projektek közül elsősorban azokra fókuszálnak, ahol a belföldi keresletnek megfelelő kapacitásbővítést vagy a vendégelégedettség növelése érdekében minőségi javulást tudnak elérni, a megtérülési szempontokat is figyelembe véve. Így befejezték a büki szálloda szobafelújítását, az idén pedig a tervezett májusi nyitásra egy vadonatúj családi kalandmedence fogadja a vendégeket.



A Danubius Hotels tulajdonosa az angol CP Holdings Ltd., szállodaipari érdekeltsége Európa 5 országában van jelen. 2019-től a városi szállodák a Danubius Hotels, míg a gyógy- és wellness szállodák, az Ensana márkák köré szerveződtek. Az Ensana csoporthoz jelenleg 26 gyógyszálloda tartozik a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában és a legtöbb Spa hotellel rendelkezik Európa történelmi fürdővárosaiban.