Gazdaság

Rekordszintű volt az áruforgalom a Liszt Ferenc repülőtéren az első negyedévben

Január és március között 39,5 ezer tonna árut kezelt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, ami 19 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, és a repülőtér történetének legerősebb negyedévét jelenti - közölte a Budapest Airport Zrt. hétfőn az MTI-vel.



Kiemelték: márciusban 14,9 ezer tonna légiárut regisztráltak, ami a valaha volt legerősebb havi cargo forgalom.



Kossuth József, a Budapest Airport cargo vezetője a közlemény szerint elmondta, hogy az idén éves szinten - a tavalyi 134,4 ezer tonnával szemben - a 150 ezer tonnát is elérheti a légiáru-forgalom.



A tájékoztatásból kiderül, hogy a vállalat megkezdte a repülőtéri cargo környezet és az 50 millió eurós beruházással 2020-ban átadott BUD Cargo City esetleges további bővítésének előzetes vizsgálatát.



A járvány idején folyamatosan erősödik a Budapest Airport regionális szerepe - mutattak rá, kiemelve, hogy távol-keleti országokból, például Kínából érkező árumennyiség jelentőségét. Felhívták a figyelmet arra, hogy a légi szállítás olyan logisztikai zavarok esetén is megoldást jelenthet, mint például a márciusi fennakadás a Szuezi-csatornában.



A közlemény szerint a légiáru-szállítás kulcsszerepet játszik a járvány elleni küzdelemben is. Az első negyedévben a több mint 4,5 millió adag védőoltás 85 százaléka légi úton, a budapesti repülőtéren keresztül érkezett az országba - idézték fel.



Arról is beszámoltak, hogy a Budapest Airport az év elején, nemzetközi útmutatás alapján Magyarországon is megkezdte a CEIV Pharma gyógyszerlogisztikai sztenderd bevezetését.