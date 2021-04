Koronavírus-járvány

Fitch: a harmadik járványhullám ellenére erős növekedés várható a V4-gazdaságokban

A közép- és kelet-európai térség, különösen a visegrádi csoport (V4) gazdaságai viszonylag ellenállóképesnek mutatkoztak a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozásokkal szemben, és ez megerősíti azt a várakozást, hogy ezekben a gazdaságokban a jelenlegi harmadik járványhullám ellenére erőteljes növekedés kezdődik az idén - áll a Fitch Ratings kedden Londonban ismertetett friss előrejelzésében.



A nemzetközi hitelminősítő kiemelte azt a várakozását, hogy a térségi beruházásoknak pótlólagos lendületet adnak az Európai Unió által a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett 750 milliárd eurós helyreállítási alap finanszírozásai.



A Fitch szerint ugyanakkor ennek élénkítő hatásai zömmel 2022-ben jelentkeznek majd.



A cég tanulmányához fűzött grafikonos előrejelzés azt valószínűsíti, hogy a magyar hazai össztermék (GDP) az idén 3,2 százalékkal, jövőre 5,6 százalékkal növekszik reálértéken.



A Fitch Ratings kiemeli, hogy a besorolási listáján Magyarországhoz hasonlóan "BBB" államadós-osztályzati sávban nyilvántartott többi gazdaság jövő évi GDP-növekedési mediánüteme a cég jelenleg érvényes előrejelzése szerint 4,6 százalék, vagyis a Fitch által a magyar gazdaság jövő évi növekedési teljesítményére érvényben tartott prognózis ennél egy százalékponttal jobb.



A hitelminősítő a lengyel gazdaságban az idén 4,1 százalékos, 2022-ben 4,7 százalékos, Szlovákiában 4,5, illetve 6,2 százalékos, Csehországban 4,1, illetve 4,9 százalékos növekedést vár.



A 2021-re szóló előrejelzések a járvány újbóli fellángolása és az oltási programok üteme miatt a Fitch korábbi prognózisainál valamivel kisebb ütemű növekedéseket valószínűsítenek a V4-gazdaságok közül Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.



A tanulmány szerint ugyanakkor 2020-ban mind a négy visegrádi gazdaság növekedési teljesítménye meghaladta a Fitch Ratings akkori előrejelzéseit, elsősorban a közszféra erőteljes fogyasztási kiadásai miatt, valamint azért, mert a nettó export is stabil hajtóerőt adott a növekedésnek.

Ráadásul ezekben a gazdaságokban a legtöbb ágazat - a vendéglátószektor és az élelmiszeripari szolgáltatások kivételével - alkalmazkodott az emberek közötti távolságtartást előíró korlátozásokhoz. Emellett a V4-kormányok már jelezték, hogy készek kiterjeszteni a támogatási programokat, és ehhez hozzájárult a hazai költségvetési szabályok felfüggesztéséből eredő rugalmasság - áll a Fitch Ratings keddi londoni tanulmányában.



A hitelminősítő szerint az országcsoport idei növekedési lendületének fő hajtóerejét a beruházások adják, különös tekintettel arra is, hogy várhatóan megkezdődnek a folyósítások a Next Generation EU helyreállítási keretből.



Ennek alapján a Fitch Ratings londoni elemzői arra számítanak, hogy a beruházások értékének növekedése kiemelkedő lesz, különösen Magyarországon és Szlovákiában. A hitelminősítő előrejelzése szerint a beruházások a magyar gazdaságban az idén és jövőre éves átlagban 8,4 százalékkal, Szlovákiában 18,3 százalékkal növekednek.



A Fitch ennek figyelembevételével mindkét gazdaságban a megfelelő államadós-besorolási kategória mediánütemét jóval meghaladó GDP-növekedést vár 2022-ben.



A hitelminősítő szerint a gazdasági növekedés újraindulása elősegíti az államháztartási hiányok csökkentését az idén, az államadósság-pályák íve azonban a további szakpolitikai válaszlépésektől és a járványhelyzet alakulásától is függ.



A Fitch elemzői hangsúlyozzák: Szlovákia "A" szintű államadós-osztályzatának negatív kilátása azt tükrözi, hogy a járvány hatásai miatt romlik a szlovák közfinanszírozási helyzet.



A Fitch Ratings a V4-gazdaságok közül egyedül Szlovákia államadós-osztályzatára tart érvényben leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást, a másik három ország besorolásának kilátása a cég listáján stabil.

A globális piacvezető hitelminősítők közül a Moody's Investors Service tavaly szeptemberben felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az addigi stabilról a befektetési ajánlású "Baa3" magyar államadós-osztályzat kilátását, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a koronavírus-járványnak a magyar gazdasági és pénzügyi erőre kifejtett negatív hatása valószínűleg nem lesz annyira markáns, mint az Európai Unió más térségeiben.



A Moody's jelenlegi "Baa3" magyar államadós-besorolása a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Standard & Poor's módszertanában "BBB mínusz"-nak felel meg.



A Fitch és az S&P azonban két éve egy fokozattal a jelenleg is érvényes "BBB"-re javította a magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz"-ról, így a Moody's a másik két hitelminősítőnél egy szinttel alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra. A Moody's ugyanakkor az egyetlen a három nagy cég közül, amelyik pozitív kilátással tartja nyilván a magyar államadós-besorolást.