Koronavírus-járvány

MFB: már a 2019-es alapítású cégek is igényelhetik a kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt

Több más feltételt is módosítottak, így még több mikro-, kis- és középvállalkozás (kkv) igényelhet kamatmentes kölcsönt a koronavírus-járványt követő újraindítási célokhoz. 2021.04.13 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Fejlesztési Bankhoz (MFB) beérkezett vállalkozói igények alapján április 12-től azok a 2019-ben alapított vállalkozások is igényelhetik a kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt, amelyek az alapítás évében pozitív üzemi eredményt értek el.



Az MFB hétfői tájékoztatása szerint emellett több más feltételt is módosítottak, így még több mikro-, kis- és középvállalkozás (kkv) igényelhet kamatmentes kölcsönt a koronavírus-járványt követő újraindítási célokhoz.



A módosítások között említette a bank, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió forintos hitelt. Fontos változás az is, hogy a 2021. március 8. előtti időszakban történt 50 százalékos, vagy azt meghaladó mértékű tulajdonosváltás már nem kizáró ok a hitel felvételénél, az ilyen jellegű tranzakciók csak ezt a dátumot követően nem engedélyezettek a hitelfelvétel szempontjából.



Kiemelték azt is, hogy az egyszerűbb és átláthatóbb kitöltés érdekében külön kölcsönkérelmi nyomtatvány készült az egyéni vállalkozói hiteligénylőknek, illetve a gazdasági társaságoknak. További könnyebbség, hogy ingatlanfedezet nyújtása esetén elég az ingatlan könyv szerinti értékét alátámasztó számviteli bizonylat benyújtása is.



Az MFB jelezte továbbá, hogy a járványt követő újraindítás érdekében április 12-től újra megnyílik a korábban KKV Technológia néven ismertté vált hitelprogram "B" hitelcélja is, amely budapesti és Pest megyei megvalósítási helyek kivételével az egész országban igényelhető az MFB Pontokon.



A program megemelt keretösszegével újabb 34 milliárd forint áll rendelkezésre a cégek működési költségeinek finanszírozására, illetve a szükséges készletek beszerzésére. A korábban is rendkívül sikeres hitelprogram ügyletenként igényelhető maximális összege 80 millió forint.



A kamatmentes újraindítási gyorskölcsön és a KKV Technológia hitelprogram is fix nulla százalékos kamatozású, a vállalkozásoknak csak akkora összeget kell visszafizetniük, amekkorát igényeltek. Járulékos banki költséget továbbra sem számítanak fel egyik hitelprogramnál sem, csak a szerződéskötéshez kapcsolódó közjegyzői díjra kell számítania az igénylőknek. Fontos ugyanakkor, hogy a két hitelprogram nem kombinálható, csak az egyik felvételére van lehetőség az azonos hitelcélok miatt - ismertette közleményében az MFB.