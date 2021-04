Beruházás

VIG: Magyarország nem engedélyezi az osztrák biztosítónak az Aegon magyar érdekeltségeinek átvételét

Magyarország nem engedélyezi az osztrák VIG biztosító társaságnak az Aegon biztosító magyarországi érdekeltéségeinek átvételét - jelentette be a Vienna Insurance Group AG szerdán honlapján, a magyar Belügyminisztériumtól kapott tájékoztatásra hivatkozva.



A közlemény szerint a VIG az idén január óta folytat konstruktív egyeztetéseket a magyar hatóságokkal az átvétel ügyében, és a nemleges döntésről kapott tájékoztatás "nem áll összhangban a tárgyalások eddigi menetével".



A VIG (Vienna Insurance Group) tavaly novemberben jelentette be, hogy megveszi a holland Aegon biztosító közép- és kelet-európai részlegét. A tőzsdén is jegyzett osztrák cég közölte azt is, hogy a vételár 830 millió euró, a tranzakció véglegesítése 2021 második felévére várható. Akkor hozzátették, hogy az osztrák cég ezzel megszerzi az Aegon biztosítási üzletágát Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Törökországban. A társaság megvételével a VIG piacvezető pozíciót érhet el Közép- és-Kelet-Európában, és Magyarországon az első helyre kerülhetne a biztosítási piacon.



A biztosítási díjak nagyságrendje ebben a négy országban 2019-ben elérte a 600 millió eurót 50 millió euró nettó eredmény mellett.