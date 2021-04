Csalás

Ezt tanácsolja a csomagküldős csalással kapcsolatban az MNB

A "csomagküldésről" értesítő SMS kémprogramjának óvatlan letöltése esetén az ügyfelek bankjuk azonnali értesítésével, mobil vagy internetbanki belépési kódjaik megváltoztatásával, s számlatörténetük áttekintésével védekezhetnek - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank az MTI-nek eljuttatott sajtóközleményében csütörtökön.



Kiemelték: tényleges támadásnál szükség lehet a bankszámla zárolására, a mobiltelefon gyári állapotának visszaállítására és rendőrségi feljelentésre is.



Az adathalász informatikai vírus az elmúlt hetekben csomagküldő szolgáltatók mobiltelefonos SMS-üzeneteinek álcázva kezdett terjedni Magyarországon, elsősorban az ügyfelek pénzügyi, banki adatainak megszerzésére törekszik - ismertették. A folyamatosan változó címekről érkező - immár megfertőzött mobiltelefonokról is terjedő - kéretlen rövid szöveges üzenetek szerint az ügyfélnek csomagja érkezett, aminek szállítási állapotát egy linket megnyitva, majd arról egy programot telepítve követheti nyomon. Más SMS-ek be nem fizetett költségek rendezésére ajánlják fel a letöltés lehetőségét - részletezték utalva arra, hogy az üzenetek témáinak száma a közeljövőben bővülhet.



A telepítéssel az ügyfelek valójában a csalók kémprogramját (trójai alkalmazását) töltik le okoseszközeikre, ez pedig számos szolgáltatáshoz (például SMS/MMS küldés, Internet, Bluetooth, telefonkönyv, beérkező egyszer használatos jelszavak elérése) hozzá tud férni - figyelmeztettek.



Az MNB arra kérte az ügyfeleket, hogy a banki számlatörténetüket támadás esetén ne mobilbankon, hanem internetbank vagy telefonbanki ügyintéző segítségével tekintsék át.



Az adathalász támadások olyan bűncselekmények, amelyek nem a pénzügyi intézmények IT rendszereit célozzák meg, hanem magukat az ügyfeleket veszik rá banki azonosító adataik megadására - szögezte le a jegybank közleményében.