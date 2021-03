Gazdaság

KSH: 411 ezer forint volt a januári bruttó átlagkereset

A bruttó átlagkereset 411 000 forint volt januárban, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset pedig 273 300 forint - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).



A bruttó keresetek a vállalkozások körében 8,5 százalékkal, a költségvetésben, az egyes előmeneteli rendszerek ütemezett béremelései eredményeként 13,3 százalékkal, a közfoglalkoztatottak nélkül 13,0 százalékkal nőttek.



A vállalkozásoknál 424 ezer 300 forint volt a közfoglalkoztatottak nélkül számolt bruttó átlagkereset, ami 48 ezer 600 forinttal alacsonyabb az előző havinál. A költségvetésben számolt 422 ezer 700 forintos átlagkereset is 3000 forinttal alacsonyabb a decemberinél.



A nettó átlagkereset a kedvezményeket is figyelembe véve 280 500 forintot ért el, 9,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.



A prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 390 200 forintra becsülhető, ami 9,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.



A reálkereset 6,6 százalékkal emelkedett, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,7 százalékos növekedése mellett - közölte a KSH.



A legalább öt munkatárssal működő vállalkozásoknál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma tavaly februárhoz képest 49 ezerrel csökkent, a költségvetési szektorban nem változott a közfoglalkoztatottak nélkül számolt létszám. A közfoglalkozatottak száma 6,1 százalékkal (6 ezerrel) csökkent egy év alatt.



Az iparban és az építőiparban az átlagosnál alacsonyabb 7,3, illetve 7,6 százalékos volt a keresetek emelkedése, a mezőgazdaságban 3,7 százalékos. A szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás területén második hónapja csökkentek a keresetek, januárban 1,9 százalékkal voltak alacsonyabb az egy évvel korábbinál.



Az oktatásban 12,7 százalékos, az egészségügyben 27,8 százalékos béremelkedést regisztrált a KSH.



A keresetekről kiadott idei első jelentéséhez mellékelt táblázataiban a KSH most először közölt adatokat a munkáltatók teljes köréről, azaz szélesebb körről, mint az eddigi legalább öt fős vállalkozások vagy intézmények, de ebben is csak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak szerepelnek. Eszerint a januári bruttó átlagkereset 398 ezer 200 forint volt, alacsonyabb a korábbi módszertannal kimutatott 411 ezer forintnál.



A másik újdonság, hogy az átlagkereset mellett közölt medián adatokat is, ami azt jelenti, hogy mekkora az a kereset, aminél ugyanannyian keresnek kevesebbet, mint amennyien többet. Ennek bruttó összege idén januárban 332 ezer 400 forint volt 9,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál.