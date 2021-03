Élelmiszerbiztonság

Tavaly is kiemelten figyelt a csalások és a feketegazdaság elleni küzdelemre az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal

Tavaly is kiemelt hangsúlyt kapott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih) a csalások, hamisítások, valamint a feketegazdaság elleni küzdelem - hangsúlyozta a 2020-as évet értékelve a hatóság.



Pénteki közleményükben ismertették: 567 kiemelt ellenőrzést végeztek, 839 tonna terméket vontak hatósági intézkedés alá, 34 esetben korlátozták vállalkozások tevékenységét és több mint 116 millió forint bírságot szabtak ki.



A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek beszállítóival szembeni tisztességtelen forgalmazói magatartás kiszűrése érdekében 87 ellenőrzés történt, amelyből 22 esetben állapítottak meg jogsértést a Nébih ellenőrei, a bírság végösszege mintegy 315 millió forint lett.



A hivatal állategészségügyi, borászati és az élelmiszerlánc további termékeit vizsgáló laboratóriumaiban több mint 1,6 millió mintából mintegy 4,3 millió paraméterre végeztek vizsgálatokat a szakemberek.



Az év végén elindult a kutyaszaporítók ellenőrzése is, állatgyógyászati készítmények lefoglalásával és a jogosulatlan állatorvosi tevékenység felderítésével egybekötve.



Egyértelmű siker, hogy a házisertés-állományokat továbbra is sikerült megvédeni az afrikai sertéspestistől, a vadállományban szintén lassult a járvány terjedése, a madárinfluenza-járványt pedig szigorú intézkedésekkel és összehangolt munkával sikerült felszámolni - emelte ki közleményében a Nébih.



Az eredmények között említették egyebek mellett, hogy megalakult az élelmiszerrendész szolgálat, az állategészségügyi járványok hatékony kezelése érdekében pedig önálló szervezeti egységeként létrejött a Nébih-ben az Országos Járványvédelmi Központ.



Tűzifát okosan! néven megnyílt a biztonságos tűzifavásárlást segítő online piactér. Az elkobzott fatermékek közül csaknem 3000 köbméter tűzifát kaphattak meg a rászoruló intézmények, szervezetek.



A Nébih ügyfélszolgálatai több mint 54 ezer telefonhívást fogadtak tavaly. Bővült a Nébih ZöldSzám bejelentőfelületeinek köre, megkönnyítve a közérdekű bejelentéseket alátámasztó fotók, videók csatolását. Az ügyfélprofil rendszerben szintén bővült az elektronikusan bejelenthető, intézhető tevékenységek köre.



A tavaly megkezdett feladatok túlnyomó része 2021-re is áthúzódik. A Nébih előtt áll a többi között az e-Pincekönyvi rendszer adattárházának és gördülékeny adatáramlásának kidolgozása, a Vendéglátás és közétkeztetés jó higiéniai gyakorlata útmutató új fejezeteinek megalkotása, a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszer folyamatos kiterjesztése az újabb termékkörökre - emelték ki.



A Nébih fő célja továbbra is, hogy a termőföldtől az asztalig biztosítsa az élelmiszerlánc biztonságát, mind termelők, előállítók, forgalmazók, mind a fogyasztók érdekében - hangsúlyozta a hivatal.



A közleményben jelezték azt is, hogy kilenc éves fennállását ünnepli március 15-én a Nébih, az évfordulóra elkészült a 2020-as év legfontosabb eseményeit, intézkedéseit összefoglaló évértékelő.