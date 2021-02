Gazdaság

2020-ban javult a fizetési morál Magyarországon

Magyarországon javult a fizetési morál, 2020-ban több számlát rendeztek időben, mint 2019-ben - közölte a Bisnode szerdán az MTI-nek küldött közleményben.



Hozzátették, hogy tavaly kevesebb cég, kevesebb számlát állított ki az előző évhez képest.



A fizetési morál javulását jelzi, hogy a kiállított számlák közel háromnegyedét időben rendezték, az átlagos fizetési késedelem 15-ről 14 napra csökkent, ugyanakkor a fizetési határidő egy nappal nőtt tavaly a 2019-es adatokhoz képest.



Az elemzés szerint jelentősen csökkent az extrémül késve fizetett számlák aránya, a két hónapon túli késések aránya egy százalék alá, a három hónapon túliaké fél százalék alá esett.



A számlák legalább 56 százalékát minden iparágban határidőre kifizették, a leglazábban a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazatban kezelték a fizetési határidőt, itt a számlák csupán 56,5 százalékára érkezett meg időben az ellenérték.



A legpontosabban fizető ágazat továbbra is - a bútorgyártást kivéve - a fafeldolgozás, a fonottáru gyártása lett, ahol a számlák 94 százalékát rendezték időben.



Az elemzés szerint az átlagos fizetési határidő a humán-egészségügyi, szociális ellátás, az egyéb szolgáltatás, illetve a művészet, szórakoztatás, szabadidő területein volt a legrövidebb, 13-13 nap. A leggyorsabban a gumitermék gyártása és a kiskereskedelem területén rendezték a számlákat, mindkettőnél csak 11 napos átlagos késést regisztrált a Bisnode. Pénzükhöz a leggyorsabban, 27 nap alatt az egyéb szolgáltatások területén jutottak a szállítók.



A legpontosabban Tolna megyében fizettek, ahol a számlák 89 százalékának ellenértéke érkezett be határidőre, de úgy tűnik, hogy aki késett, az sokat, mert itt volt a legmagasabb, 18 nap az átlagos késés ideje.



A legkevesebb fizetési késés, 12 nap volt Zala, Vas, Nógrád, Békés és Bács-Kiskun megyében, több megyében is megegyezett az átlagos legalacsonyabb fizetési határidő is, ami 2020 negyedik negyedévének végén 23 nap volt Budapesten, Pest megyében, Baranyában, Csongrád-Csanádban és Nógrádban. A legmegengedőbbek a somogyi vállalkozások voltak, akik 35 napos átlagos fizetési határidőt szabtak megrendelőiknek - írja a Bisnode közleményében.