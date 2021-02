Versenyfelügyelet

Fogászati szolgáltató reklámjait vizsgálja a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a MindentMent Kft. fogászati szolgáltatást nyújtó cég reklámgyakorlata miatt, mert az több szempontból is megtévesztheti a fogyasztókat - közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.



A versenyhatóság azt valószínűsíti, hogy a MindentMent Kft. szolgáltatásának népszerűsítése több okból is tisztességtelennek minősülhet.



A tájékoztatás szerint reklámok feltehetően valótlanul hirdetik a cég piacelsőségét, egyedülállóságát, például azt, hogy "piacvezető", "az ország legkedvezőbb árai", "országosan egyedülálló dupla garancia". Emellett nem kellően alátámasztottak, ezért megtévesztőek lehetnek a környezetbarát működésre utaló állítások, például "környezettudatos rendelő", és a hozzájuk kapcsolódó, tanúsítványnak tűnő képi megjelenítés.



A versenyhivatal azt is valószínűsíti, hogy a vállalkozás törli honlapján és Facebook-oldalán a szolgáltatására nézve negatív véleményeket, és kizárólag a pozitív visszajelzéseket jeleníti meg. Ez a gyakorlat - ha a fogyasztók nem kapnak róla megfelelő tájékoztatást - a szakmai gondosság követelményével ellentétes, így szintén jogsértő lehet - közölte a GVH.



Hangsúlyozzák, a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.



Az eljárásra három hónap biztosított, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható - tájékoztatott a GVH.