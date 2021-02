Kína-Közép-Európa csúcstalálkozó

Orbán: a koronavírus-járvány a világgazdaság és a globális politika új korszakát indította el

A koronavírus elleni oltásért folyó világszintű versenyről, Kelet és Nyugat konstruktív együttműködéséről, a szabad világkereskedelemről, a kínai-magyar gazdasági kapcsolatokról és a kínai vakcina magyarországi felhasználásáról is beszélt Orbán Viktor a kilencedik Kína-Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozón, amelyet ezúttal online videokonferencia keretében tartottak meg - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke kedden.



Közlése szerint Orbán Viktor kifejezte elismerését Hszi Csin-ping elnöknek, amiért a rendkívüli körülmények ellenére összehívta az értekezletet. A magyar kormányfő emlékeztetett: egy évvel ezelőtt tört ki a világméretű járvány. Ez a válság - mondta - mindent megváltoztatott: kiszakított bennünket a komfortzónánkból, elindította a világgazdaság és a globális politika egy teljesen új időszakát, és kettős kihívás elé állította az államokat: egyszerre kell megvédenünk polgáraink életét és munkahelyét.



"Bár eltelt egy egész év, jelenleg pontosan ott tartunk, ahol tavaly tavasszal: az egész világ olyan terméket szeretne vásárolni, amelynek kínálata messze elmarad a keresletétől. Ami egy évvel ezelőtt maszk és lélegeztetőgép volt, az most az oltás" - fogalmazott Orbán Viktor, majd aláhúzta: a válság megoldása nem más, mint az oltás.



A magyar kormányfő arról is beszélt: mivel polgáraink élete és gazdaságunk fellendülése a tét, ezért konstruktívabb kelet-nyugati együttműködésre van szükségünk, mint valaha, a kölcsönös tisztelet és jóakarat alapján. A beruházások kölcsönös védelméről szóló Kína-EU megállapodás tárgyalásainak lezárása jó lépés volt ebben az irányban - tette hozzá.



Orbán Viktor elmondta: Magyarország hálás a Kínai Népköztársaságnak és személyesen Hszi elnöknek minden segítségért ebben a kihívásokkal teli időszakban. Felidézte: tavaly sikerült létrehozni egy légihidat, amelyen keresztül több tízmillió orvostechnikai eszközt szállítottak Magyarországra Kínából. A kínai vállalatok pedig éltek a magyar gazdasági akcióterv által biztosított beruházási lehetőségekkel, és jelentős projekteket hoztak Magyarországra, amelyek Kínát az első számú befektetővé tették 2020-ban.



Orbán Viktor aláhúzta: mi, magyarok támogatjuk a szabad és tisztességes globális kereskedelmet, amelynek ma nagyobb jelentősége van, mint valaha. Minél kevesebb akadály gátolja a gazdasági és kereskedelmi együttműködést, annál gyorsabban talpra állhat a gazdaságunk - mondta. A kormányfő gratulált "a világtörténelem legnagyobb szabadkereskedelmi övezetének, az úgynevezett Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségnek (RCEP) a létrehozásához, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan megkezdődnek az RCEP és az Európai Unió közötti tárgyalások a jövőbeni együttműködésről. A 17 + 1 formátum jó motorként szolgálhat e cél eléréséhez - tette hozzá.

Orbán Viktor a csúcstalálkozón kifejezte tiszteletét a kínai tudományos közösségnek a Covid elleni vakcina kifejlesztése kapcsán. Megköszönte, hogy magyar szakértők meglátogathatták a gyártási helyszíneket és konzultálhattak a kínai szakemberekkel. "Nagyon megnyugtató jelentéseket kaptam küldöttségünktől, amelyek tapasztalatai alapján nemzeti szabályozó hatóságunk kiadta a sürgősségi felhasználásra vonatkozó engedélyt. Nagyra értékeljük a kínai hatóságok konstruktív hozzáállását, amelynek köszönhetően aláírhattuk az oltóanyag megvásárlására vonatkozó szerződést" - fogalmazott a kormányfő, aki arra számít, hogy az első szállítmány már a jövő héten megérkezik.



Orbán Viktor végezetül beszámolt arról, hogy a járvány nem akadályozta meg Magyarországot abban, hogy eleget tegyen kötelezettségvállalásainak a 17 + 1 keretrendszerben; a Belgrád és Budapest közötti modernizált vasútvonal tervezése folyamatban van, hasonlóan a budapesti Fudan Nemzetközi Egyetem előkészítéséhez.