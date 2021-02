Gazdaság

Decemberben 2,6 százalékkal nőtt az áramfogyasztás

Magyarországon tavaly decemberben a nettó áramfogyasztás 2,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, a gázfogyasztás az előző évhez hasonlóan alakult - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteken az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a tavaly decemberi adatok alapján az európai országok nettó villamos energia fogyasztása 0,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, Magyarországon ennél nagyobb mértékben.



Tavaly decemberben a másnapi szállításra vonatkozó villamos energia tőzsdén, a HUPX DAM piacon az átlagos árszinthez képesti hirtelen kiugró érték, az ártüske 2020 decemberében több alkalommal is kialakult. A magas árhoz számos tényező együttes megjelenése vezetett, köztük a román szélenergián alapuló termelés leállása, az északi importlehetőségek csökkenése, hazai termelőkapacitások kiesése, továbbá egyes esetekben az egyébként rendelkezésre álló kapacitások működtetésének hiánya - írják a közleményben.



Az elemzés szerint a másnapi árak havi átlaga az öt legnagyobb európai piacon és Magyarországon is éves csúcsra emelkedett, az európai árak emelkedésében fontos szerepe volt az alacsony megújuló termelésnek. A hazai kínálatot a Paksi Atomerőmű egy blokkjának éves karbantartása, illetve lignites és gáztüzelésű erőművek nem tervezett kiesései is szűkítették - írja az energiahivatal közleményében.



A közlemény szerint a hazai gázfogyasztás 2020 decemberében az előző évhez hasonlóan alakult, az import visszaesett, a belföldi felhasználás felét a kitárolás biztosította, 2020 decemberben a hűvösebbre forduló időjárással novemberhez képest emelkedett a hazai gázfogyasztás, de nem haladta meg az előző év decemberi szintjét.



A spot gázárak a hónap során közel 20 százalékkal emelkedtek, és megközelítették a megawattóránkénti 17 eurós szintet, a hazai tőzsdei árak folyamatosan alacsonyabbak voltak mind az osztrák, mind pedig az európai árcentrumnak tekinthető holland piaci áraknál- írják a közleményben.