Bűncselekmény

Csalókra figyelmeztetett a Főtáv

A Főtáv Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatára lakossági bejelentés érkezett arról, hogy illetéktelenek magukat a szolgáltató munkatársának kiadva próbáltak csalással bejutni lakásokba.



A Főtáv csütörtöki közleményében felhívta a figyelmet, hogy szakembereik mindig a társaság emblémájával jól látható módon ellátott munkaruhát viselnek, és arcképes igazolvánnyal rendelkeznek.



Hangsúlyozták, hogy a társaságnak nincs olyan szolgáltatása, amiért a helyszínen készpénzben kellene fizetni, nyílászárók cseréje pedig nem tartozik a tevékenységi körébe.



A Főtáv azt kérte, hogy ha valaki a társaságra hivatkozva kínál szolgáltatást, azt a fentieket figyelembe véve vizsgálják meg, mert az ilyen esetek semmilyen módon sem köthetők társasághoz.



Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján szerdán megjelent közleményben is csalókra figyelmeztetek.



Azt írták, hogy a csalók az MVM Next (korábbi nevén NKM Energia Zrt.) nevében, a gáz- vagy villanyszámlára hivatkozva, félrevezető e-maileket küldenek, és így próbálnak személyes adatokhoz jutni az internethasználóktól.