A tulajdonosok 84 százaléka tartja szükségesnek ingatlana energiahatékonysági felújítását

Az energiahatékonysági beruházások között kiemelt helyen szerepelnek a napenergia felhasználásával kapcsolatos beruházások, illetve az ezzel kapcsolatos igények. 2021.01.26 16:26 MTI

A magyarországi ingatlanok tulajdonosainak 84 százaléka véli úgy, hogy otthona energiahatékonysági szempontból felújításra szorul - derül ki a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és az NRC piackutató legfrissebb, reprezentatív kutatásából.



A Fundamenta keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében jelezte: a kutatás eredménye alapján az energiahatékonysági beruházások között kiemelt helyen szerepelnek a napenergia felhasználásával kapcsolatos beruházások, illetve az ezzel kapcsolatos igények.



Az összes válaszadó 33 százaléka gondolja úgy, hogy szüksége lenne áramtermelő napelemre, 26 százalék meleg vizet előállító napkollektor telepítését tartaná fontosnak.



A válaszadóknak csak 3 százaléka jelezte, hogy már rendelkezik valamilyen napenergiát hasznosító eszközzel.



A közlemény szerint 2021 minden eddiginél kedvezőbb lehetőségeket nyújt a lakosság energiatakarékossági beruházásainak.



Ezt részben azzal indokolják, hogy a gyermeket várók, illetve gyermeket nevelők otthonteremtési támogatásból is finanszírozhatják a napelemes rendszerek telepítését, így a beruházás költségének felét, legfeljebb 3 millió forintot utólag az állam visszafizet a beruházás összegéből.



Az év második felére az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy újabb napelemes támogatás bevezetését is jelezte, ami a tájékoztatások szerint akár a beruházás 30-40 százalékát is fedezheti - tette hozzá a Fundamenta.



Az idei beruházást ösztönzi az is, hogy 2023 végéig lehet még csatlakozni a szaldó elszámolási rendszerhez, ami lehetővé teszi a napelemes rendszerek tulajdonosainak, hogy a megtermelt és elhasznált árammennyiség különbözete alapján számoljanak el. Igaz ez a pályázati pénzt igénybe vevőkre nem vonatkozik, ők 2021 második felétől már csak az ennél kedvezőtlenebb új elszámolási rendszerbe csatlakozhatnak - hívta fel a figyelmet a Fundamenta.