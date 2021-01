Gazdaság

25 százalékkal emelkedett a magyar használtautó-piacon az átlagár tavaly

A magyar használtautó-piacon az átlagárak 2020. januártól decemberig 25 százalékkal, 2,48 millió forintról 3,11 millió forintra emelkedtek - közölte a Használtautó.hu online piactér hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a Használtautó.hu oldalán indított keresések alapján 2020 kedvenc használt autója a Skoda Octavia volt, második a Ford Focus, a "vágyautó" Audi A4 pedig a harmadik helyen található. Vásárlások alapján az importban a dobogó élén lévő Opel Astrát a Volkswagen Golf és a Ford Focus követi.



Hangsúlyozzák, a Használtautó.hu oldalán regisztrált kereséseknél még mindig erősen jellemző a prémium márkákkal, elsősorban a BMW-vel, a Mercedes-szel és az Audival kapcsolatos nézelődések aránya. Azonban a vonzó márkanéven túl egyre fontosabbnak tűnik a fenntarthatósági szempont. Már a használtautó-piacon is egyre népszerűbbek a hibrid és elektromos autók, amelyek a keresések 8 százalékát adják.



Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője a közleményben kiemelte, statisztikájuk szerint leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 millió forintos autókat keresik a piacon. Az utóbbi szegmensből szemezőknek mindenképpen jó hír lehet, hogy ennyiért már valódi hibrid és tisztán elektromos modelleket is találhatnak, még ha nem is teljesen újakat - tette hozzá a szakértő.



Szerinte az áremelkedés mögött az év végére látványosan erősödő hazai keresleten túl további tényezők is állnak, így a forint gyengülése, továbbá az emissziós és biztonsági előírások miatt az új autók, valamint a külföldről érkező használtak ára is nőtt. Egyes modelleknél még az is előfordul, hogy az 1-2 éves példány gyakorlatilag az újkori áráért értékesíthető. Azonban az értük kapott összegből már nem kapható új példány, és a forintösszeg euróban is jóval kevesebbet ér - magyarázza Katona Mátyás.



A közleményben rámutatnak arra is, hogy ugyan a 2019-es év 800 ezer tranzakciójától elmaradt a tavalyi 779 940 tulajdonosváltás, a hazai autópark ötöde a koronavírus ellenére is gazdát cserélt, decemberben rekordszámú, több mint 36 millió keresést regisztráltak.