Állategészségügy

Bács-Kiskun megyében is megjelent a madárinfluenza

Újabb területen, Bács-Kiskun megyében is igazolta a madárinfluenza vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, az érintett kerekegyházi tojótyúkállomány felszámolása már folyamatban van, és a hatóság a további szükséges intézkedéseket is elrendelte - közölte a Nébih csütörtökön.



A tájékoztatás szerint egy kerekegyházi, nagy létszámú tojótyúkot tartó gazdaságban a tojástermelés nagyarányú csökkenése és a lágy héjú tojások számának drasztikus emelkedése miatt felmerült a madárinfluenza betegség gyanúja. A mintavétel alapján csütörtökön reggelre a laboratóriumi vizsgálatok megerősítették a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.



Az állategészségügyi szakemberek elrendelték az érintett állomány, több mint 101 ezer tojótyúk leölését. A gazdaság körül kijelölték a 3 kilométer sugarú védő- és 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet is, ahol további vizsgálatok indultak, valamint életbe léptek a szállítási korlátozások.



A vonuló vadmadarak miatt a betegség továbbra is fokozott veszélyt jelent a baromfiállományokra, a Nébih ezért felhívja az állattartók figyelmét a zártan tartás és a járványvédelmi intézkedések betartásának fontosságára.



Az újabb kitörésről az országos főállatorvos a partnerországokat soron kívül tájékoztatta - közölte a Nébih.



Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal múlt szerdán tette közzé, hogy megjelent a madárinfluenza Komárom-Esztergom megyei pulykatartó gazdaságokban.