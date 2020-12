Gazdaság

Egy felmérés szerint a 60 év felettiek 16 százaléka vásárol idén ajándékot online

A 60 év felettiek 16 százaléka az ajándékvásárlást idén online intézi, a megkérdezettek 22 százaléka az interneten fizet kártyájával - közölte a CIB Bank a megbízásából készített reprezentatív kutatás eredményeit az MTI-vel pénteken.



A felmérés szerint a 60 év felettiek kicsit több mint ötöde vásárol személyesen, közel ugyanennyien megkérnek valakit, hogy intézze el helyettük az ajándékok beszerzését, és mintegy 40 százalékuk nem tervez ajándékokat venni.



A CIB Bank felmérésére adott válaszokból kiderül, hogy a 60 év feletti generáció tagjai közül csak 37 százalék tervez beltéri ünneplést a családdal, 2 százalék kültéren ünnepel majd, míg 39 százalék telefonon vagy az interneten keresztül "találkozik" majd szeretteivel. Több mint ötödüknél idén elmarad a karácsonyozás, 15 százalék pedig nem tudja még, hogyan lesz idén az ünnep.



Ami a bankolást illeti, a 60 éven felüliek közel háromnegyedének van bankszámlája, és közülük mintegy 27 százalék internetbankot, 10 százalék pedig banki mobilalkalmazást is használ. A banki szolgáltatások közül a kártyás fizetés, illetve a készpénzfelvétel a legnépszerűbb az idősebbek körében a felmérés tanúsága szerint.



A 60 év felettiek közel 70 százaléka rendelkezik otthoni internettel, melyet nagyjából fele-fele arányban használnak asztali számítógépen (51 százalék) vagy laptopon (49 százalék). Ennek megfelelően a legtöbben ugyan telefonon tartják most a kapcsolatot a rokonokkal, barátokkal (74 százalék), de interneten keresztül is sokan lépnek kapcsolatba ismerőseikkel (27 százalék) - közölte a pénzintézet.