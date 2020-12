Gazdaság

ITM: összehangolt akcióban tisztítják meg a legforgalmasabb vasúti és közúti szakaszokat

A Tisztítsuk meg az országot! projekt egy Európában egyedülálló akció, amelyben az állami vállalatokon kívül az önkormányzatok, a civil szervezetek és a lakosság közreműködésére is számítanak. 2020.12.15

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a MÁV Csoport az év végéig egy összehangolt akcióban gondoskodik a legforgalmasabb szakaszok ellenőrzéséről és az illegálisan lerakott hulladék felszámolásáról a kormány Tisztítsuk meg az országot! projektjében - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden az MTI-vel.



A közlemény idézte Boros Anitát, az ITM építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkárát, aki elmondta, a Tisztítsuk meg az országot! projekt egy Európában egyedülálló akció, amelyben az állami vállalatokon kívül az önkormányzatok, a civil szervezetek és a lakosság közreműködésére is számítanak.



A projekt első ütemét az elmúlt hetekben hosszabbította meg a kormány a járványhelyzet miatt 2021 április végéig.



Az ünnepek közeledtével több csomagolási hulladék kerül a háztartásokba - mondta az államtitkár, és jelezte: "már azzal is nagyon sokat segítünk, ha odafigyelünk azok megfelelő, szelektív gyűjtésére".



Boros Anita szerint célszerű előre megtervezni az ünnepet: a bevásárlást, az ajándékok megrendelését, becsomagolását, a fa beszerzését és feldíszítését vagy akár a menüt. "Mielőtt az előkészületeknek nekilátunk, nézzük meg, mit használtunk tavaly vagy azelőtt, hiszen már azzal is rengeteg pénzt és időt spórolhatunk meg, ha valamiből, ami rendelkezésünkre áll, nem vásárolunk újat" - fogalmazott az államtitkár.



Januártól az illegális szemetelés nagyon sokba kerül majd, hiszen azonnali, helyben kiszabható pénzbírság jár a lerakott hulladék legkisebb mennyiségéért, sőt bizonyos mennyiség fölött büntetőeljárás is kezdeményezhető lesz. A tettenérést a helyszíni ellenőrzést gyakorló több ezer hatósági személy mellett országosan kifejlesztett kamera- és megfigyelő hálózat segíti majd, ha kedden az Országgyűlés elfogadja a javaslatot.



Az illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége is megnő ebben az időszakban, ezért a legforgalmasabb állami kezelésű útvonalakon, pihenőhelyeken a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a pályaudvarokon, a szennyezett pályaszakaszok mellett pedig a MÁV Csoport munkatársai átfogó hulladék eltávolítási akciót szerveznek. Boros Anita mindenkit arra kért, hogy segítse a munkát végző szakembereket, és csak a megengedett helyen és módon dobja ki a hulladékot. A közutas és vasutas munkatársak ugyanis olyanok után takarítanak, akik nem tisztelik mások szabálykövető magatartását, a környezetünket - mondta.

Az államtitkár kiemelte a HulladékRadar applikáció jelentőségét is: a több mint tízezer felhasználó az elmúlt negyedévben több mint hétezer bejelentést tett, amelyek közül 1938 bejelentés az 5 köbméternél nagyobb mennyiségre, 3373 bejelentés pedig 1-5 köbméternyi hulladékra vonatkozott. Több mint ezer esetben jeleztek a bejelentők gumiabroncs lerakást, és több mint ötszáz esetben elhagyott roncsautót. A MÁV Zrt. csaknem kétszáz bejelentést kapott, amelyek alapján mintegy 1050 tonna hulladékot szállítottak el. Az érkező bejelentések feldolgozása és a lerakások felszámolásának szervezése folyamatos. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a HulladékRadar applikáción keresztül hozzá érkezett csaknem ötszáz bejelentés alapján közel nyolcszáz tonna illegális hulladékot szállított el.



Az államtitkár hangsúlyozta, az ITM pályázati konstrukcióit is meghosszabbították, így továbbra is várják a civil és a gazdálkodó szervezetek, az egyházi jogi személyek pályázatait 2021. január 31-ig, a részletek az ifka.hu oldalon olvashatók.