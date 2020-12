Gazdaság

Megválasztották az Agrárminisztérium pálinkáját

A főzdénél a pálinkakészítés tudománya öt generációra nyúlik vissza, a pálinka iránti szenvedély elengedhetetlen része az életüknek. 2020.12.14 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Árpád Pálinkatanya Prémium Piros Vilmos nedűje lett az idén az Agrárminisztérium pálinkája - tudatta az agrártárca az MTI-vel hétfőn.



A tájékoztatás szerint a Nemzeti pálinkakiválóság program TOP díjazottjai közül választják ki évente az AM pálinkáját



Az AM 2014-ben indította a Nemzeti pálinkakiválóság programot. Az idei versenyre 20 pálinkafőzde 138 tétellel nevezett, ebből 17 pálinkafőzde 66 tétele került a zsűri elé.



A részletes analitikai vizsgálatot a Nébih, az érzékszervi minősítő bírálatot a hagyományoknak megfelelően a magas kvalitású, független szakértőkből álló Pálinkaminősítő Bizottság vakkóstolással végezte, végül 44 pálinka Pálinkakiválóság, 22 pedig TOP Pálinkakiválóság minősítést kapott.



"A koronavírus-járvány miatt ez az év mindenki számára rendhagyó, kihívásokkal teli, ez a pálinkafőzdéket sem kímélte. Ebben a nehéz helyzetben sem szabad elfelejtenünk, hogy a pálinka nemzeti italunk, hungarikum, amely méltó vetélytársa lehet a legnemesebb italoknak" - mondta az AM élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a Nemzeti pálinkakiválóság program díjátadó eseményén az agrártárca hétfői közleménye szerint.



Erdős Norbert kiemelte, a pálinka népszerűsége az elmúlt tíz évben jelentősen nőtt, a kereskedelmi főzdék előállítása is igazodott a fogyasztói igényekhez.



Nagy Árpád, az AM pálinkája elismerést szerzett italt előállító békéscsabai Árpád és Vadász Pálinkák tulajdonosa a díjátadón elmondta, a főzdénél a pálinkakészítés tudománya öt generációra nyúlik vissza, a pálinka iránti szenvedély elengedhetetlen része az életüknek.



A korábbi évekhez hasonlóan az idén is elkészült a Pálinkakiválóságok Könyve, a 2020-as kiadványt egyelőre a www.nemzetipalinkakivalosag.hu oldalon lehet elérni, de hamarosan nyomtatott formában is megjelenik.