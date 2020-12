Befektetés

Szakértő: Magyarországon a családok megtakarításaikat döntően ingatlanokba fektetik

Magyarországon a családok megtakarításaikat döntően ingatlanokba, lakásokba fektetik; a háztartások reáleszközeinek 67,5 százaléka ingatlanokban van - mondta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.



Kitért arra, hogy a rendelkezésre álló jövedelmek növekedésével az ingatlanok mennyisége, száma és értéke is folyamatosan emelkedik.



A kormány 2016 januárjától mintegy 318 milliárd forinttal támogatta az otthonteremtést, mintegy százezer család kapott támogatást.



A magyarok 92 százaléka a saját tulajdonú lakásában lakik, ez a mutató 2018-ról 2019-re 6 százalékponttal nőtt - ismertette. A régióban és az országban is magasnak számít ez az arány, a régióhoz és a dél-európai országokhoz hasonlóan. Példaként említette, hogy az Egyesült Királyságban a lakosság 65 százaléka, Svájcban 60 százaléka, Németországban pedig 50-60 százalék közötti része rendelkezik saját ingatlannal.



A GDP-n belül a lakáshitelek állománya 7,7 százalék, míg az uniós átlag 40 százalék. Úgy következett be tehát látványos ingatlanpiaci változás, hogy az nem járt együtt a háztartások eladósodásával - mutatott rá.