Koronavírus-járvány

Varga Mihály: hatpontos pénzügyi csomagot fogadott el az operatív törzs

A pénzügyminiszter közlése szerint a törzs eddig megvalósult 44 intézkedéséhez hasonlóan ezeket is rövid időn belül bevezetik. 2020.11.24 15:17 MTI

A Magyar Bankszövetség és a tárca javaslataira építve hat intézkedést fogadott el az operatív törzs kedden, ezek mindegyike egyszerűbbé, olcsóbbá, és gyorsabbá teszi a pénzügyek intézését - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a gazdaságvédelmi operatív törzs ülését követően kedden Budapesten.



Az egyik intézkedés közlése szerint, hogy ahol elektronikus pénztárgép működik, ott lehetőség lesz az elektronikus fizetésre is. Ez 50-60 ezer új helyet jelent, és több tízmilliárd forinttal csökkenti a készpénzhasználatot.



Az elektronikus banki ügyintézés kiterjesztése a vállalkozásoknak és a lakosságnak is egyszerűsíti a pénzügyek intézését, és akár évi kétmillióval csökkenti majd a személyes banki ügyintézések számát - mutatott rá.



A javaslat alapján a földhivatalhoz elektronikusan benyújthatóak lesznek például az ingatlanszerzéssel, vagy hitelfelvétellel kapcsolatos dokumentumok. Ezzel évente 130 ezer ügyben egyszerűsödik az eljárás. Díjmentessé válhat az ingatlanok értékbecslése is széles körben, az ügyek egyharmadában ezt egy adatbázis alapján végeznék el a bankok. Egy-egy ügyfél így 30-50 ezer forint közötti megtakarítást érhet el - közölte.



Felgyorsul, egyszerűsödik a közjegyzői ügyintézés az ingatlanügyekben - sorolta a pénzügyminiszter, ez évi 60-70 ezer ügyfélnek jelent több tízezres megtakarítást.



Bevezetik a digitális dokumentumkezelést is, amire a minden bankszámlával rendelkező, mintegy 6,5 millió magyar ember nagyobb biztonsága érdekében van szükség -mondta.



A pénzügyminiszter közlése szerint a törzs eddig megvalósult 44 intézkedéséhez hasonlóan ezeket is rövid időn belül bevezetik.