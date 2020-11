Turizmus

Budapest, Hajdúszoboszló és Eger volt a legnépszerűbb turisztikai célpont októberben

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szombati közleménye szerint októberben - a vendégszám alapján - Budapest, Hajdúszoboszló és Eger volt a legnépszerűbb turisztikai célpont.



Az MTÜ közleményében az áll, az őszi szünetre megélénkülő belföldi vendégforgalomnak is köszönhető, hogy októberben 627 ezer vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, közülük 591 ezer volt hazai.



A szálláshelyek 1,6 millió vendégéjszakát regisztráltak, ebből 1,4 milliót belföldi utazók töltöttek el.



A tavaly októberi belföldi vendégéjszakaszám 87 százaléka valósult meg idén októberben. A tízedik hónapban érkezett összes vendég 91 százaléka ismét vidéki szálláshelyekre utazott, és ott 1,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vidéken megszálló vendégek 96 százaléka volt hazai, ők a vidéki vendégéjszakák 92 százalékát adták.



A vidéki szálláshelyek közül, szeptemberhez hasonlóan ismét a szállodák voltak a legnépszerűbbek, az összes vendégéjszaka csaknem felét, 49 százalékát töltötték el itt az utazók. További 33 százalékot egyéb és magánszálláshelyeken, 10 százalékot panziókban, 4 százalékot pedig közösségi szálláshelyeken.



Közölték azt is, a Balaton turisztikai térség mellett, ahol az összes belföldi vendégéjszaka 19 százaléka csapódott le az elmúlt hónapban, a hazai vendégek körében a Mátra-Bükk (14 százalék) és a Budapest környéke (8 százalék) turisztikai térségek, valamint a főváros (9 százalék) voltak a legnépszerűbbek.



A külföldiek körében továbbra is Budapest volt a legkedveltebb, az összes külföldi vendégéjszaka 44 százaléka itt realizálódott. Ezt követően Budapest környéke (7 százalék), valamint Debrecen és térsége (7 százalék) voltak a leglátogatottabbak a külföldi vendégéjszaka-számok alapján.



Az októberre hatályos rendelkezések alapján turisztikai céllal csak a visegrádi négyek országaiból érkezhettek külföldiek Magyarországra. Üzleti, tanulmányi vagy egészségügyi ellátási céllal azonban más országok állampolgárai is beléphettek. Ezért is lehetséges, hogy az októberi adatok alapján a legtöbb külföldi Ukrajnából, Németországból, Romániából, Dél-Koreából és Ausztriából érkezett - áll a közleményben.