Koronavírus

ITM: rugalmasabbá válnak a távmunka szabályai a veszélyhelyzet idején

Rugalmasabbá válnak a távmunka szabályai a veszélyhezet idején - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön az MTI-vel, azt követően, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a távmunkáról szóló kormányrendelet, amely szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt a munkáltatók és a munkavállalók a Munka törvénykönyve távmunkavégzésre vonatkozó előírásaitól eltérően is megállapodhatnak.



Az ITM közleményében Bodó Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kijelentette, hogy a távmunkának a veszélyhelyzet időtartama alatt rugalmasabbá váló szabályai biztonságosabbá teszik a munkavégzést, csökkentik az egészségügyi kockázatokat a munkahelyeken.



Az átmeneti szabályozás hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozások a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt is talpon maradjanak, ezzel védi a magyar gazdaságot és munkahelyeket - tette hozzá.



A kormány célja, hogy minél korszerűbb szabályozással segítse elő a nem hagyományos foglalkoztatási formák terjedését. A koronavírus-járvány első hullámának tapasztalatai szerint a távmunka sok területen bevált, egyaránt előnyös a vállalkozások és a foglalkoztatottak számára - állapította meg az ITM.



A kormány rendelete számos könnyítésre teremt lehetőséget, így a munkavégzés helye szabadon választhatóvá válik, a távmunka akár részlegesen, a munkanapok egy részében is megvalósulhat.



A munkáltató távmunkavégzés esetén költségtérítés formájában hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz: ennek mértéke havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének 10 százaléka lehet.



A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, a munkavállalónak pedig ezek teljesülésére figyelemmel kell megválasztania a munkavégzés helyét.



A cégeknek érdemes a távmunka mellett dönteniük, ha tevékenységi köreik, működési sajátosságaik ezt lehetővé teszik, és az átállás nem gátolja munkavállalóikat feladataik teljes értékű elvégzésében - hangsúlyozta az ITM közleménye.



A kormány a magyar emberek munkahelyeinek megtartását az eredményes gazdaságvédelmi intézkedések, bértámogatások mellett rugalmas munkajogi szabályokkal is támogatja - tették hozzá.