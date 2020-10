Gazdaság

Az AutoWallis csoport lesz az Opel importőre Magyarországon

A magyar piac stratégiai jelentőségét és méretét mutatja, hogy tavaly mintegy 12 500 darab új Opel személyautót és kisteherutót értékesítettek. 2020.10.31 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta, hogy az AutoWallis leányvállalata, a Wallis Automotive Europe (WAE) Kft. legyen az Opel márka importőre Magyarországon, emellett még három régiós országban is az AutoWallist választotta a márka importőrének a német autógyár - közölte a AutoWallis Nyrt. az MTI-vel pénteken.



A tájékoztatás szerint az Opel júliusban már Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Szlovéniában is az AutoWallis leányvállalatát bízta meg az importőri feladatokkal, ezekben az országokban még folyamatban van a versenyhivatali engedélyezés.



A magyar piac stratégiai jelentőségét és méretét mutatja, hogy tavaly mintegy 12 500 darab új Opel személyautót és kisteherutót értékesítettek, míg a másik három országban összesen 11 700 darabot.



Az AutoWallis csoport történetének egyik legjelentősebb mérföldköve az Opellel kötött négy országra kiterjedő importőri együttműködés, a tavalyi eladások alapján várhatóan már 2021-ben jelentős bővülést mutathat az csoport tagjai által értékesített járművek száma. A 15 autómárkát forgalmazó vállalat ezzel újabb jelentős lépéssel kerül közelebb ahhoz, hogy megvalósítsa stratégiájában kitűzött céljait: megduplázza árbevételét, és 2029-re a kelet-közép-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon - közölték.



Megjgyezték azt is, hogy idén ez már a hatodik jelentős üzletfejlesztése, illetve akvizíciója a csoportnak itthon és a régióban. Ezek közé tartozik a legnagyobb magyar Opel és KIA kereskedés megszerzése; a Jaguar és Land Rover modellek magyarországi forgalmazásának megkezdése; a legnagyobb szlovén BMW márkakereskedés átvétele; részesedésszerzés a Nyugat-Magyarországon meghatározó pozíciójú, hét jelentős autómárkát értékesítő és szervizelő Iniciál Autóházban.



Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, valamint a Wallis Autókölcsönző.



A társaság 2019-ben a konszolidált IFRS adatok szerint 75,3 milliárd forintra növelte árbevételét az előző évi 63,1 milliárd forintról, a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) pedig 17 százalékkal 2,982 milliárd forintra bővült. Az AutoWallis csoport idén az első negyedévben 10 százalékkal, 20,2 milliárd forintra növelte árbevételét. A teljes átfogó eredmény 582 millió forint veszteség lett átmeneti és egyszeri hatások miatt, szemben az előző év azonos időszakának 116 millió forintos nyereségével. Az EBITDA 7 százalékkal, 35,7 millió forinttal 509 millió forintra csökkent az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

Az AutoWallis Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik. A papírok a csütörtöki kereskedést 78,9 forinton fejezték be. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyamuk 115,5 forint, a legalacsonyabb 51,2 forint volt.