Világgazdaság

Heathrow jövőre is a tavalyi forgalomnak nem egészen a felére számít

A londoni Heathrow repülőtér azzal számol új, felülvizsgált előrejelzésében, hogy utasforgalma még jövőre sem éri el a tavalyi szint felét. A cég hangsúlyozta ugyanakkor, hogy több évre elégséges likviditási tartaléka van.



A brit főváros nyugati határában fekvő repülőtér üzemeltetője szerdán ismertetett köztes beszámolójában közölte: az idén mindössze 22,6 millió, 2021-ben 37,1 millió utasra számít.



Tavaly 81 millió utas fordult meg Heathrow-n.



A cég eddigi prognózisa 2020-ra 29,2 millió, 2021-re 62,8 millió utast valószínűsített, ám a társaság a koronavírus-járvány második hullámának hatásai miatt ezt markánsan csökkentette.



A vállalat a negatív felülvizsgálat okai között kiemelte azt is, hogy a brit kormány túl lassan halad a repülőtéri koronavírus-gyorstesztek meghonosítása felé, és ezzel versenyelőnybe juttatta Heathrow legnagyobb kontinentális versenytársait, mindenekelőtt Párizst, Amszterdamot és Frankfurtot.



A beszámoló hangsúlyozza, hogy ebben a környezetben a párizsi Charles de Gaulle repülőtér most első ízben elhódította Heathrow-tól a legforgalmasabb európai repülőtér címét: a legnagyobb párizsi légikikötő az év elejétől szeptember végéig 19,3 millió, Heathrow 19 millió utast indított vagy fogadott.



A cég az ismertetés szerint az idei naptári év első három negyedévében 1,5 milliárd font (609 milliárd forint) veszteséggel üzemelt, a harmadik negyedévben az utasforgalom 84 százalékkal volt alacsonyabb, mint a tavalyi azonos időszakban.



A harmadik negyedévi bevétel éves összevetésben 72 százalékkal 239 millió fontra csökkent.



A társaság közölte ugyanakkor, hogy havi készpénzfelhasználási igényét 30 százalékkal sikerült mérsékelnie, mindenekelőtt azzal, hogy a működési költségek 300 millió fonttal csökkentek, emellett a cég törölt vagy felfüggesztett több mint 650 millió font értékű beruházási programot.



A vállalatnak szeptember végén 4,5 milliárd font likvid tartaléka volt. A cég közölte, hogy készpénztartalékai még abban a szélsőséges esetben is elégségesek lennének a következő tizenkét hónapra, ha addig semmiféle bevétele nem lenne, a jelenlegi alapeseti bevételi prognózis alapján pedig e tartalékok 2023 késői szakaszáig is kitartanak.



A beszámoló hangsúlyozta, hogy a hitelminősítők változatlanul a befektetésre ajánlott osztályzati kategóriában tartják nyilván a céget.