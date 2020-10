15 milliárdért vette meg egy kanadai játékgyár a Rubik-kockát

A kanadai Spin Master játékgyár 50 millió dollárért, vagyis átszámítva több mint 15 milliárd forintért megvásárolja a Rubik’s Brand Limitedet, a Rubik-kocka tulajdonjogait birtokló céget; az ügylet január 4-én zárul le – írta a Telex.hu a Huffington Post hírére hivatkozva.



A Rubik’s Brand Limited egy Londonban bejegyzett cég, az egyik társtulajdonosa Tom Kremer fia, David Lytton Kremer, akinek több másik játékcégben is van érdekeltsége. Mint ismeretes, Rubik a magyar származású brit üzletemberrel, Tom Kremerrel együtt vitte sikerre a játékot.

Az 1994-es alapítású Spin Master a játékipar egyik legnagyobb szereplője; tavaly 1,58 milliárd dollár bevételt termelt. A kanadai cég gyakorlatilag folyamatosan vásárol fel a Rubik-kockához hasonló játékokat.



A felvásárlás hírét a kockajáték kitalálója, Rubik Ernő is kommentálta, mint mondta: izgatott, hogy a Spin Master beteljesítse az elképzeléseit, miszerint a játék révén gondoskodjon a jövő okosabb generációjáról.



Azt még nem tudni, hogy Rubik Ernő kiszáll-e a Rubik Brandből, illetve, hogy mennyiben részesedik a vételárból.



A Rubik-kocka piacra kerülése óta világszerte több mint 350 milliót adtak el belőle.

We've got news: we're excited to share that @SpinMaster has entered into an agreement to acquire Rubik's Brand Ltd. and will continue to fulfill our vision of fostering playful intelligence and creative problem solving. pic.twitter.com/pDwJoosYJf