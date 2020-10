Fogyasztóvédelem

GVH: Mégsem egészséges az 'egészséges szolárium' - visszatérítés jár a fogyasztóknak! (videóval)

A hatóság vizsgálata megállapította, hogy a vállalkozás megtévesztő módon sugallta a fogyasztóknak, hogy szoláriumai "egészségesek", "bőrkímélőek", illetve "hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez". 2020.10.20 11:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megalapozatlanul állította szoláriumairól a Chocolate Brown hálózat, hogy azok egészségesek, ezért üzemeltetőjét a fogyasztók kompenzációjára, ismeretterjesztő kampányra kötelezték - közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kedden az MTI-vel.



A versenyhivatal tavaly indított vizsgálatot a Chocolate Brown szolárium franchise hálózatot üzemeltető Sun System Kft.-vel szemben, mert üzenetei azt a benyomást kelthették a fogyasztókban, hogy náluk egészséges, az emberi szervezetet nem károsító módon barnulhatnak. Ugyanakkor a tudományos álláspont szerint a szoláriumozás a bőrrák kialakulásának fokozott veszélyével jár, hosszabb távon kedvezőtlen hatást gyakorol az egészségre, és gyorsítja a bőr öregedését - közölte a GVH.



A hatóság vizsgálata megállapította, hogy a vállalkozás megtévesztő módon sugallta a fogyasztóknak, hogy szoláriumai "egészségesek", "bőrkímélőek", illetve "hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez". Szintén jogsértőnek bizonyultak az egészségi állapot javításával, a betegségek megelőzésével, kockázatuk csökkentésével kapcsolatos hatásokkal, különösen az influenza elleni védekezéssel összefüggésben tett reklámüzenetek - hívja fel a figyelmet a hatóság.



A GVH közölte, a cég az eljárás során együttműködött a versenyhatósággal, részben elismerte a jogsértést, és felhagyott a kérdéses üzenetekkel, több ízben felhívta franchise-partnerei figyelmét is, hogy tartózkodjanak az egészséggel kapcsolatos állításoktól. Ezért eltekintettek a bírság kiszabásától, ehelyett előírták a cégnek a jogsértést kompenzáló kötelezettségek végrehajtását.



Ennek részeként visszatérítés jár minden fogyasztónak, aki a megtévesztő reklámokkal érintett időszakban, 2018 márciusa és 2019 márciusa között vásárolta az első bérletét a szolárium-hálózatban. A vállalkozás emellett fogyasztói tudatosságot növelő kampányt bonyolít le a szoláriumozás általános kockázatairól és hatásairól. A cégnek belső vállalati megfelelési programot is be kell vezetnie, amelyet a franchise partnerei számára is kötelezővé kell tennie - tájékoztatott a GVH.