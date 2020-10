Gazdaság

Nébih: újra egész Magyarországról szállíthatók baromfitermékek Thaiföldre és Japánba

Október 7-től a thai, október 8-tól pedig a japán szakhatóság is feloldotta az utolsó madárinfluenza miatti korlátozásokat Magyarországgal szemben - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján hétfőn.



Azt írták: a döntés értelmében ismét Magyarország teljes területéről szállíthatók az élő baromfi, a hús- és hústermékek, valamint a tojás és tojástermékek a távol-keleti országokba.



Tájékoztatásuk szerint Bognár Lajos országos főállatorvos a tavaszi madárinfluenza járvány idején folyamatos egyeztetéseket folytatott az úgynevezett harmadik országok képviselőivel a regionalizáció érvényesítése érdekében. Ennek köszönhetően számos jelentős exportpiac - köztük Thaiföld és Japán is - csak a betegséggel közvetlenül érintett területekkel szemben vezetett be korlátozásokat.



Magyarország szeptember 8-án visszanyerte madárinfluenzától mentes besorolását, melyről az országos főállatorvos haladéktalanul tájékoztatta a legjelentősebb partnerországok társhatóságait. A távol-keleti országok az utolsóként érintett területek, azaz Bács-Kiskun és Békés megye esetében október 7-étől, valamint 8-ától feloldották a korlátozásokat - emelték ki.