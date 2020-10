Pénzügy

Jövő év elején megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaállítása

A kormány döntése alapján a jövő év elején "megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaállítása" - erősítette meg Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek adott, szombaton megjelent interjúban.



Az eddigi válságkezelő intézkedések további eredményeit sorolva Tállai András közölte: a jövő év közepéig akár 2500 milliárd forintot is a banki ügyfeleknél hagyhat a hitelmoratórium, a kormány emellett már 900 milliárdot fordított gazdaságvédelemre, bővítette a családok, a fiatalok és a vállalkozások támogatásait.



A tavasszal bevezetett munka- és adóügyi, illetve más lépések nagyjából egymillió munkavállaló helyzetén segítettek, ezen belül a bértámogatások majdnem 300 ezer állás megvédését garantálták. A hitelmoratórium 1,6 millió banki ügyfélnél hagyhat idén 2000 milliárd forintot, a lehetőség célzott meghosszabbítása pedig jövőre újabb 450 milliárdot jelenthet több százezer ügyfélnek - emelte ki Tállai András.



A belpolitikai szereplők között a válságkezelésről kialakult szócsatára reagálva az államtitkár azt mondta, a fenti felsorolás eltér attól a listától, amelyet a Gyurcsány-Bajnai-kormány állított össze annak idején, 2008-2009-ben válságkezelés címén.



"A baloldali kabinet akkor egyebek mellett jelentősen megemelte a forgalmi adót, növelte a jövedéki adót, a személyi jövedelemadónál pedig kialakította a rendszerváltozás egyik legnagyobb adóügyi átverését, az úgynevezett szuperbruttósítást. Emellett befagyasztotta a családi pótlékot, a gyes hároméves időszakát egy évvel csökkentette, miközben a táppénz tíz százalékkal apadt. Megszűnt a 13. havi nyugdíj, 62-ről lépcsőzetesen 65 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár. Bért csökkentettek a közszférában, miközben országos általános ingatlanadót vetettek ki" - emlékeztetett Tállai András.



Megjegyezte azt is, hogy az egy évtizeddel ezelőtti és a mostani válsághelyzet összehasonlítása "bizonyos értelemben sántít", "a két krízis hordereje, lefolyása, hosszúsága eltérő, a 2008-as messze nem volt olyan pusztító, mint a mostani".



"Szinte kizárólag a baloldali kormányok sorozatos hibái miatt fizetett végül mégis rendkívül nagy árat akkor a magyar társadalom" - vélekedett a Pénzügyminisztérium államtitkára, hozzátéve, hogy "most sem adóemelés, sem megszorítás nem lesz".