Gazdaság

Hegyközségek: kevesebb bor lesz idén, de kiváló lehet az évjárat

Az idén minden borvidéken később kezdődött a szüret tavalyhoz képest, a szárazság és a tavaszi fagy által érintett fajták esetében 15-20 százalékos terméskiesés várható - közölte Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke csütörtökön az MTI-vel.



A HNT a szüret felénél úgy látja, hogy a maximális terméshozam 2020-ban 3,5-3,6 millió mázsa körül alakul, amely megközelítőleg 2,2-2,5 millió hektoliter bor előállítását vetíti előre. Ez a mennyiség nemcsak a múlt évi 2,7 millió hektolitertől marad el, de az előzetesen becsült mennyiségtől is.



A közleményben kiemelték azt is, hogy a minőségre nem lehet panasz, a leszüretelt szőlő egészséges, így megvan a kiváló évjárat lehetősége. A szőlőárak országosan a tavalyihoz képest valamivel magasabbak, némely vörösboros borvidéken jelenleg is egyeztetnek a felvásárlási árakról.



Borvidéki szüreti körképük alapján a Pannon borrégióban a szüret már augusztus közepén megkezdődött, a fehér szőlők zöme már a feldolgozókba került. A jelenlegi helyzet szerint növény-egészségügyi problémák nem jelentkeztek, a csapadékhiány miatt azonban a termés kisebb lett, miközben kiváló mustfokokat mértek.



A fehér szőlők szüretét befejezték a Balatonboglári borvidéken, már a pincékben forrnak az Olasz rizlingek és a Rajnai rizlingek is. A mennyiség mintegy 20 százalékkal marad el a várakozástól, a kiváló minőség megmaradt, amely annak is köszönhető, hogy kevés volt a hőségnapok száma.



A Kunsági borvidéken a szüret nemsokára befejeződik, már csak kisebb tételek, mint például a Kövidinka, a Kékfrankos, a Cabernet-ek maradtak a tőkéken. A tavalyihoz képest később kezdték a betakarítást, augusztus 18-20-a körül szedték az első Irsai Olivér fürtöket, azóta szinte minden fajtát betakarítottak.



A Pannonhalmi borvidéken bizakodók az idei szüretet tekintve. A fehérszőlők minőségével és mennyiségével elégedettek, magas cukortartalom és szép savak jellemzik az idei termést. Ezért a HNT szerint minden adott, hogy jó borok készüljenek, és egy kiváló évjáratnak könyvelhessék el az idei évet. A tőkéken maradt termés és a késői kékszőlők szedése még várat magára.



Tokaj-Hegyalján a szüret elején járnak, a korai fehér fajták, mint a Sárgamuskotály és a Kabar szedése lassan a végéhez közeledik. Ugyanakkor egyes dűlőkben a száraz fehér bor alapjául szolgáló Furmint és Hárslevelű szüretelése megkezdődött. Még a munka nagyja előtt állnak a borvidéken, de az aszúsodás már szépen beindult, a szőlő magas mustfokkal rendelkezik, ezért ígéretes évjárat várható. Jelenleg úgy tűnik, hogy mennyiségét tekintve átlagosnak mondható az idei év, de a végső eredményre várni kell - ismertette a HNT.