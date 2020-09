Koronavírus-járvány

Varga Mihály: 2021 első felére várható gazdasági fordulat

Európa-szerte lassú lesz a kilábalás a válságból, gazdasági fordulat 2021 első felére várható - mondta a pénzügyminiszter hétfőn a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Varga Mihály szerint Magyarország helyzete sok tekintetben kedvezőbb, mint más európai államoké, de a fellendülés így is el fog húzódni.



Kedvező körülménynek nevezte, hogy az eddigi adatok alapján sem a béremelkedés mértéke, sem a kiskereskedelmi forgalom nem esett vissza tavalyhoz képest, és nemzetközi összevetésben a belföldi munkaerőpiac is jól teljesít. A kivitel lehetőségei ugyanakkor korlátozottak, mert a koronavírus elleni gyógyszer megjelenéséig a külföldi piacok gyengélkedni fognak - tette hozzá.



A tárcavezető részben a befektetésektől várja a megszűnt munkahelyek pótlását. Varga Mihály szerint főképp a magyar gazdaság húzóágazatait, vagyis az élelmiszeipart, a gyógyszeripart, és az autóipart érdemes fejleszteni. A kormány - mint fogalmazott - azt szeretné, ha mindenki el tudna helyezkedni piaci viszonyok között, és úgy tűnik, hogy nem kell jelentős számú álláskeresőt közfoglalkoztatásban elhelyezni.



A pénzügyminiszter kitért az ország adósbesorolására is. Az év elején Magyarország az összes nagy nemzetközi hitelminősítőtől jobb értékelésre számíthatott, a világjárvány tehát ebből a szempontból a legrosszabbkor érkezett - hangsúlyozta. Üdvözölte ugyanakkor, hogy a Moody's az előző héten javította a magyar adósbesorolás kilátását, mert a válság kezdete óta európai állam értékelésén még nem javított egyik intézmény sem. A hitelminősítők most kivárnak, de látják, hogy Magyarország reagál az új helyzetre, nehézségei ezért csak átmenetiek lesznek - tette hozzá.