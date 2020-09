Gazdaság

Varga Mihály: elindult a GINAPP, a Pénzügyminisztérium első mobiltelefonra kifejlesztett alkalmazása

Elindult a Pénzügyminisztérium első mobiltelefonra kifejlesztett alkalmazása, a GINAPP, amellyel a vállalkozások gyorsan és egyszerűen értesülhetnek az aktuális pályázatokról - jelentette be a pénzügyminiszter csütörtökön a Facebookra feltöltött videójában.



Varga Mihály hozzátette, az alkalmazás segítségével a vállalkozások minden Ginop (Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program) kiírásról részletesen informálódhatnak, a pályázatok megjelenéséről azonnali értesítést kaphatnak, de akár kérdéseiket is feltehetik az ügyfélszolgálatnak. A vállalkozásoknak attól sem kell tartaniuk, hogy lemaradnak egy pályázatról, mert az applikáció figyelmezteti őket.



Közölte, a gazdaságvédelmi intézkedések a következő hónapokban is folytatódnak, így folyamatosan jelennek meg új pályázati felhívások is, ezért Varga Mihály szerint érdemes letölteni a GINAPP-ot.