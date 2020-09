Pénzügy

MNB: a törlesztési moratórium után nincs magasabb törlesztőrészlet

A moratórium miatt viszont a hitelek törlesztőrészleteit egyéb céljaikra fordíthatták az ügyfelek, amivel jelenértéken számítva jobban jártak. 2020.09.18 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A törlesztési moratórium után jövő januártól nem emelkedik az ügyfelek törlesztőrészlete, és nem lesz az eredeti feltételekhez képest magasabb az érintettek összes terhe sem - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-nek küldött csütörtöki közleményében.



A moratórium miatt viszont a hitelek törlesztőrészleteit egyéb céljaikra fordíthatták az ügyfelek, amivel jelenértéken számítva jobban jártak. Aki pedig nehéz helyzetbe került a járvány miatt, életfontosságú mentőövet kapott - írták.



A törlesztési moratórium lejártával, 2021-től a vonatkozó jogszabály szerint senkinek nem nő meg a havi törlesztője. Kivételt jelentenek a változó kamatozású hitelek, ami a moratórium nélkül is módosulna. Vagyis mindenkinek ugyanannyit kell törlesztenie havonta, mint amennyit januárban a moratórium nélkül fizetett volna.



Pontatlanok azok a hírek is, amelyek szerint "jócskán" megugrana a moratóriumot igénybe vevők összes terhe a hitelező pénzügyi intézményük felé. A valóság ezzel szemben az, hogy a fizetési stop alatti időszakban felgyűlő kamatokat a bankok, pénzügyi vállalkozások a jogszabály előírása szerint nem "csaphatják" a tőketartozáshoz, az tehát nem lesz kamatos kamat. A kamatok teljesítésére az ügyfél hitelének futamideje hosszabbodik meg automatikusan, kiszámítható, előre látható módon.



Emiatt egy 10 millió forint tőketartozású, 4,5 százalékos teljes hiteldíj mutatójú (THM), 10 éves hátralévő futamidejű lakáshitelnél is mindössze 5 hónappal nyúlik meg a futamidő a kamatok teljesítésére. Cserébe az ügyfél a veszélyhelyzetben kapott, illetve kap azonnali segítséget. Ráadásul az adott hitelnél az MNB számításai szerint mintegy 70 ezer forint előnye is lesz amiatt, mert pénzét a törlesztés helyett azonnal másra tudja használni, nem kell például feltörni a megtakarításait sem - írta az MNB.



Azt is közölték: a törlesztési moratóriumot idén év végéig bármikor igényelhetik az ügyfelek. Ugyanígy bármikor lehetőségük van folytatni az abbahagyott törlesztést is. Utóbbi szándékot - ha a bank emeli le a törlesztőrészletet - mindenképp jelezni kell hitelintézetnek.



Mint írták, a moratórium iránti bizalmat jelzi, hogy a háztartások és a vállalatok mostanáig a teljes hitelállomány 40-50 százalékánál - a hitelek darabszámát illetően összességében több mint felénél - kérték a havi törlesztés felfüggesztését. Emiatt mintegy 2000 milliárd forint likviditás marad a lakosságnál és a cégeknél.



Az MNB adatai szerint ugyanakkor a háztartások 85-90 százalékát nem érintik esetleges várható fizetési nehézségek, biztos jövedelmi és munkaerőpiaci helyzetük alapján.



Magyarország mellett egyébként több uniós tagállam is alkalmazta a fizetési moratóriumot. Több országban már le is járt ennek időszaka, ám egyes tagállamokban egy szűkebb, sérülékenyebb ügyfélkör számára lehetővé is tették a törlesztés felfüggesztésének folytatását - írták.

Az MNB folyamatos tájékoztatást ad az ügyfeleknek a törlesztési moratóriumról a honlapján.