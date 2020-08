Koronavírus

A francia kormány 15 milliárd eurót szán beruházásokra a 100 milliárd eurós gazdaságösztönző csomagból

A kormány eddig 460 milliárd euróval támogatta a francia gazdaságot az egészségügyi krízis okozta recesszió leküzdésére. 2020.08.28 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tizenötmilliárd eurót fordít a francia állam beruházásokra és a gyártóhelyek visszatelepítésének támogatására abból a 100 milliárd eurós gazdaságösztönző csomagból, amelyet jövő héten mutat be a kormány - jelezte pénteken Emmanuel Macron államfő.



"A France Relance (Franciaország Újraindul) elnevezésű stratégia nem arra szolgál, hogy szembenézzünk a jelenlegi nehézségekkel, mert azt már megtettük, és folytatni fogjuk minden olyan ágazatban, amelyben indokolt. Hanem az, hogy felkészítsük Franciaországot 2030-ra. Nagyobb (gazdasági) függetlenség, azaz a gyártóhelyek visszatelepítése egy új jövő építéséhez, amely a tudásra, a környezetvédelemre, a saját képességeinkre épül" - fogalmazott a Párizshoz közeli Villeneuve-la-Garenne-ben egy gyógyszeripari vállalatnál tett látogatásán az elnök, emlékeztetve arra, hogy a kormány eddig 460 milliárd euróval támogatta a francia gazdaságot az egészségügyi krízis okozta recesszió leküzdésére.



A 100 milliárd eurós gazdaságösztönző csomagot jövő csütörtökön mutatja be a kormány. Ennek célja az elnök szerint, hogy "a jövőbe fektessünk be (...) befektetünk, hogy átalakítsuk és felépítsük a jövő Franciaországát".



Az innovációra és a gyártótelepek visszatelepítésére szolgáló 15 milliárd euróból egymilliárd eurót közvetlen támogatások formájában oszt szét a kormány "nagyon konkrét tervekre", a francia gyógyszergyártók külföldön működő üzemeinek hazatelepítésére.



"Haza kell telepítenünk, és újra létre kell hoznunk a termelési erőket az országban. Az egészségügyi és ipari szuverenitás a gazdaságösztönzés egyik pillére lesz" - írta a Twitteren a francia elnök a látogatás alatt.



A Franciaország ipari és egészségügyi szuverenitásának megerősítésére szolgáló látogatáson Emmanuel Macron a gyógyszerek engedélyeztetési eljárásában egy "történelmi" reformot is bejelentett, amelyet 2021. január 1-től indít el a kormány annak érdekében, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen Franciaországban innoválni, és az új gyógyszereket bevezetni a piacra.



A stratégia részeként a francia gyógyszergyártók 300 millió eurós adókedvezményben is részesülnek.



Agnes Pannier-Runacher ipari államtitkár kedden egyébként jelezte, hogy Franciaország maszkellátása "már nem függ Kínától".



"Hetente 50 millió egészségügyi maszkot gyártunk" - mondta a kormánytag a CNews hírtelevízióban. Megerősítette, hogy októberre 60 millióra, decemberre pedig 100 millióra emelkedik ez a szám, így az igényeket az állam mostantól a kínai import nélkül is ki tudja majd elégíteni.