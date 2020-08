Gazdaság

Tóvédelmi program részeként indultak természetvédelmi beruházások Hévízen

A 660 millió forintos európai uniós forrás felhasználásával a tótól északra és délre lévő csatornák zsiliprendszereit újítják fel, a tanösvényt pedig úgy alakítják ki, hogy annak egy ívén a mozgáskorlátozottak is bejuthatnak a véderdőbe, hogy megismerjék annak élővilágát. 2020.08.18 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lombkoronamegfigyelő-torony épül és a mozgáskorlátozottak is bejárhatják majd a véderdő egy részét annak a természetvédelmi beruházásnak köszönhetően, amely a Hévízi-tó környezetében folyik - tájékoztatta a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház környezetvédelmi vezetője kedden az MTI-t.



Németh György elmondta: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Hévíz önkormányzata, a kórház és a Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány közös konzorciumban, a Környezeti és energiahatékonysági operatív program támogatásával indította el a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítását.



Már megkezdődtek a véderdőben a természetvédelmi munkálatok, a tavat körbejárhatóvá tévő, a helyi állat- és növényvilágot bemutató tanösvényt alakítanak ki pihenőhelyekkel, felújítják a zsilipeket és egy lombkoronamegfigyelő-tornyot építenek a várhatóan év végéig zajló beruházásban.



A 660 millió forintos európai uniós forrás felhasználásával a tótól északra és délre lévő csatornák zsiliprendszereit újítják fel, a tanösvényt pedig úgy alakítják ki, hogy annak egy ívén a mozgáskorlátozottak is bejuthatnak a véderdőbe, hogy megismerjék annak élővilágát. A tótól nyugatra felállítandó megfigyelőtorony pedig arra is szolgál, hogy összekapcsolódjon a turizmus és a természetvédelem - ismertette a környezetvédelmi vezető.