Rasszista áthallás

Átnevezte "Cigányszósz" nevű termékét a Knorr

A "Zigeuner Sauce" avagy "Cigányszósz" nevű terméket gyártó Knorr 2020. augusztus 16-án bejelentette, hogy a rasszista áthallása miatt átnevezte termékét.



A fűszeres német szószt általában húsok, például az úgynevezett Schnitzel mellé használják. A paprika alapú szósszal főként éttermekben találkozni, de a boltokban is megvásárolhatják kedvelői: a szószokat gyártó cégek közül árulta például a Knorr is.



A Zigeuner Sauce-t a köznyelvben nevezik egy ideje diszkriminatív áthallása miatt "Paprikaschnitzelnek" is, a Knorr pedig most hivatalosan is átnevezte Magyar stílusú paprikaszósznak a terméket.