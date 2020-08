Koronavírus-járvány

A járvány miatt van, ahol valós a segítség: Angliában akár a étkezés felét kifizeti az állam

AZ Eat Out to Help Out rendszer célja, hogy növelje a kávézók és éttermek forgalmát, újra felpörgetve ezzel a gazdaság ezen részét. 2020.08.04 05:19 ma.hu

Augusztus elejétől lépett életbe az úgynevezett Eat Out to Help Out Nagy-Britanniában. A brit kormány támogatásával létrehozott rendszer lényege, hogy felpörgesse a vendéglátást, az emberek többet merészkedjenek ki otthonról, növelve a kávézók és éttermek forgalmát.



Rishi Sunak, brit pénzügyminiszter elmondta: az emberek augusztus hónaptól élhetnek majd a kedvezményekkel a megjelölt éttermekben, kávézókban és pubokban.



A lényeg, hogy az étkezés árának 50%-át (de legfeljebb 10 fontot fejenként) elengedik, ha augusztus hónapban bármelyik hétfőn, kedden, vagy szerdán olyan helyen étkezünk, ami részt vesz a kormány eme programjában. Tehát ez egy négytagú család esetében maximum 40 font kedvezményre jogosít fel.



Az Eat Out to Help Out rendszerben minden olyan hely részt vehet, ahol árulnak ételt. Nincs limitálva, hogy a kedvezményt hányszor vehetjük igénybe, azonban kizárólag felnőttek és gyermekek ételére, illetve alkoholmentes italok fogyasztására lehet felhasználni.



A programban való részvételhez nincs szükség utalványra, mivel a kedvezmény automatikusan levonódik a végösszegből, ha egy résztvevő helyszínen fogyasztunk. Számos nagy lánc, köztük a Harvester, a Nando’s, a Frankie and Benny’s, a Dishoom, a Pizza Hut, a Starbucks, a Toby Carvery, a Hard Rock Cafe, a Pizza Express és a Wagamama is részt vesznek a programban, valamint sok más független étterem és kávézó. A kormány nemrégiben létrehozott weboldalán, meg tudjuk nézni, a legközelebbi résztvevő helyszíneket. Végül pedig ne felejtsük el azt sem, hogy a kedvezmény csak akkor érvényes, ha a helyszínen fogyasztjuk el, amit vásároltunk, tehát házhoz szállításra vagy elvitelre vett ételekre nem vehető igénybe.