Gazdaság

Kampány indult az élelmiszerpazarlás csökkentésére

A szervezet közleménye szerint az idén augusztustól 2021 februárjáig tartó kezdeményezés során törekednek az élelmiszer-pazarlással kapcsolatos szemléletformálásra, hosszútávon pedig az élelmiszerpazarlás csökkentésére.



Magyarországon évente fejenként 68 kilogramm élelmiszert dobnak ki a szemetesbe, az élelmiszerhulladékok több mint a fele a háztartásokból kerül ki. Évente 88 millió tonna élelmiszer vész kárba az Európai Unióban, Magyarországon pedig családonként 270 kilogramm.



Hargitai Lilla, a Médiaunió ügyvezető igazgatója a közleményben kiemeli, hogy a Médiaunió minden évben kiválaszt egy kiemelkedő társadalmi ügyet, amely kapcsán egy kommunikációs kampány segítségével aktivizálja az embereket, idén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázatát támogatják.



Az "Élj maradéktalanul!" kezdeményezésnek kettő fő pillére van: egy erős online, illetve egy TV, rádió, sajtó és közterületi kommunikációs kampánnyal hívják fel a kidobott élelmiszer mértékére és értékére a társadalom figyelmét. A www.eljmaradektalanul.hu honlapon, rádióreklámokban és közterületen konkrét tippeket is adnak arról, mit kell kezdeni a megmaradt élelmiszerrel. Továbbá indul egy több állomásból álló edukációs road-show is. Az edukációs kampány olyan támogatók jóvoltából valósulhat meg, mint a Tesco Global Áruházak Zrt., az OTP Bank Nyrt. - tette hozzá.



A kampányban részt vesznek intézmények, szervezetek és szakmai partnerek, többek között az Agrárminisztérium (AM), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárgazdasági Kutató Intézet is.