Ingatlan

Közjegyző: a lakásbérleti szerződést írásba kell foglalni!

A lakásbérleti szerződést írásba kell foglalni, és bár jogász közreműködése nem kötelező, érdemes megfontolni - mondta Asbóth-Hermányi Lőrinc közjegyző az M1 aktuális csatornán vasárnap reggel.



A szakember ismertette: a szerződésben fel kell tüntetni a feleket, a bérleményt, a bérleti díjat, továbbá érdemes rögzíteni például, hogy a kauciót csak az elmaradt bérleti díjra, avagy másra is felhasználhatja a bérbeadó, de szerződéskötéskor érdemes tisztázni olyan körülményeket is, mint a bérlemény pontos tulajdoni helyzete.



A közjegyzőnél kötött lakásbérleti szerződés előnye többi között a mindkét felet megillető közvetlen végrehajthatóság, azaz, hogy a bérlőnek sem kell bírósághoz fordulnia például a neki visszajáró kaució miatt - fejtette ki Asbóth-Hermányi Lőrinc.



Elmondta azt is: a lakásbérleti szerződés megszűnhet rendes vagy rendkívüli felmondással, utóbbira okot adhat például a bérleti díj elmaradása, illetve, ha a bérlő rongálja a bérleményt.