Rekordszintű albérletkínálat várja a felsőoktatásba felvételt nyert diákokat

Idén rekordszintű albérletkínálat várja a felsőoktatásba felvételt nyert hallgatókat - közölte az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Balogh László kiemelte, hogy mivel a bérleti díjak csökkennek, az utóbbi években soha ilyen jó helyzetből nem várhatták a hallgatók a tanévet.



Idén a ponthatárok kihirdetésének hetében 38 százalékkal több keresés volt az albérletekre, mint tavaly ilyenkor - mondta, hozzátéve: a bérleti díjak csökkenése miatt nemcsak a friss hallgatók keresnek albérletet, hanem a régebben albérletben élők is.



A szakértő ismertette, hogy Budapesten átlagosan 150 ezer forintért lehet lakást bérelni, tíz százalékkal olcsóbban, mint februárban. A nagyobb egyetemvárosokban - például Debrecenben, Győrben, Szegeden, Veszprémben - 100-110 ezer, az ország keleti részében - például Egerben, Miskolcon - 80 ezer forint az átlagos bérleti díj.



Az albérletárak alakulását nagy mértékben befolyásolják a koronavírus utóhatásai, a rövid távú lakáskiadás helyzete és az esetleges digitális oktatás - fűzte hozzá.



Balogh László kitért arra is: az eladó lakások kínálati árában nem látható változás, de a vevők alkupozíciója folyamatosan javul: akár 5-10 százalékot is lehet alkudni a kínálati árakból.