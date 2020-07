Turizmus

Balatonbogláron egyszerre négy turisztikai fejlesztést adtak át

Elkészült négy, a balatonboglári Várdombot érintő turisztikai fejlesztés, több nagyberuházás pedig még folyamatban van, közel 800 millió forintnyi támogatással fejlődik az idén a város - mondta Mészáros Miklós (Fidesz) polgármester az MTI-nek csütörtökön a befejezett projektek átadó ünnepsége után.



A polgármester a turisztikai fejlesztésekben jól együttműködő "mesterhármasnak" nevezte az átadott attrakciókhoz egyedi döntések alapján vissza nem térítendő állami támogatást nyújtó Magyar Turisztikai Ügynökséget (MTÜ), az önkormányzatot, és a Várdomb szolgáltatásait - köztük bobpályát, kalandparkot - üzemeltető helyi vállalkozást, a Sziszi Kft.-t.



Balatonbogláron minden állami forint a balatoni turizmust szolgálja, és igen jó helyre kerül, amit az is mutat, hoogy tavaly 117 ezren váltottak jegyet a Várdomb tetején lévő Gömbkilátóra - mondta a polgármester.



A csütörtökön átadott projektek egyikeként, a Sziszi Kft. által elnyert 66 millió forintos támogatásból teljesen újjáépült egy 92 elemből álló komplex magaslati akadálypálya. Ez a vállalkozás nyert 45 millió forintot egy városnéző, gumikerekű kisvonat beszerzésére is. Az önkormányzatnak juttatott 59 millió forintból újult meg a Várdomb Piknik ligetének infrastruktúrája, beleértve a lépcsőket, támfalakat, ülőfelületeket és egy fogadóépületet. A negyedik befejezett projekt a Gömbkilátó új ledes technológiával és fényjáték lehetőséggel megújult a díszkivilágítása, ami a város által megpályázott 20 millió forintos támogatásból valósulhatott meg.



Mészáros Miklós beszámolt arról is, hogy várhatóan év végig befejeződnek a település mintegy 400 millió forint értékű strandfejlesztő beruházásai, és egy uniós támogatásának köszönhetően 350 millió forintból teljesen átépülhet a város 80 éves kultúrháza.



A polgármester elmondta, hogy már engedélyeztetési szakaszba jutott Balatonboglár többéves terve is. Ez egy Európában egyedülálló, cölöpökön álló magasösvény kialakításáról szól a Várdomb gerincén, ahol a magas fák tetejével azonos szintről lehet majd csodálni a páratlan balatoni panorámát. A terveket évekig kellett formálni a környezetvédők elvárásai miatt, végül sikerült megtalálni egy mindenki számára elfogadható, kevesebb földmozgatással járó technológiát a kivitelezéshez - ismertette Mészáros Miklós. Az egyedi attrakció megvalósításához, amitől a Várdomb több mint százezres látogatói létszámának minimum megduplázását várják, 500-600 millió forint támogatást remél a település az MTÜ-től.